Die neuen Buslotsen sollen in Ottersberg vor allem auch an der Bushaltestelle direkt vor der Schule für Sicherheit und Ordnung sorgen. (Kako)

Die Ausbildung von Buslotsen hat an der Wümmeschule in Ottersberg eine längere Tradition. Schon seit mehr als 15 Jahren werden dort Schüler geschult, um dafür zu sorgen, dass es an den Bushaltestellen zu den Stoßzeiten eben nicht zu wildem Gestoße kommt, alles geordnet abläuft und niemand gefährdet wird. Wurde diese Ausbildung zunächst für viele Jahre noch schulintern absolviert, können die Jugendlichen seit fünf Jahren an einem speziellen Buslotsentraining des Verkehrsverbundes Bremen/Niedersachsen (VBN) teilnehmen. Nun war es wieder soweit und 16 Schülerinnen und Schülern der Wümmeschule sowie des Gymnasiums Ottersbergs dürfen sich nach einer viertägigen Schulung Buslotse nennen.

Damit ist die Anzahl der vom VBN ausgebildeten Lotsen im Landkreis Verden auf 76 angestiegen – alle von der Wümmeschule und dem Gymnasium in Ottersberg. Denn andere Schulen im Landkreis haben bisher noch kein Interesse an dem VBN-Angebot gezeigt. Bei der Wümmeschule hingegen war man direkt Feuer und Flamme, schließlich gehörten die Busbegleiter schon zum Schulbild. Dass die Schulung nun auf professionelle Weise von Ausbildern von VBN, Allerbus, Verkehrsbetriebe Wesermarsch und der Polizeistation Ottersberg vorgenommen wird, hat für die Schule viele Vorteile, erklärte Konrektorin Gesa Nitz. Denn nicht nur, dass das Ausbildungsangebot kostenlos ist, für die Übungen steht auch ein echter Bus zur Verfügung, der natürlich deutlich authentischer für die Übungen sei.

Konflikte Lösen

Im Mittelpunkt der Ausbildung steht das Erkennen und Lösen von Konfliktsituationen am und im Bus. „Es wirkt schon deeskalierend, wenn die Schüler einfach nur dastehen“, betonte Nitz, dass alleine die Anwesenheit einen Effekt habe. „Bringt euch ein und nicht selber in Gefahr“, richtete einer der Ausbilder bei der Übergabe der Ausweise noch einmal einen Rat an die neuen Buslotsen. Schulleiter Walter Schlöffel-Pitschke zeigte sich erfreut über das Engagement. „Ich weiß, dass ihr auch mit unangenehmen Situationen konfrontiert werdet“, sagte er und wünschte sich, dass die Schüler stets nur deeskalierend eingreifen. Seine Vertreterin Nitz hob hervor, dass es Absolventen von der Wümmeschule und vom Gymnasium gibt. „Es ist wichtig, dass von beiden Schulen jemand an der Haltestelle steht.“

Alle Schulbusbegleiter müssen selbst Buskinder sein, denn auch während der Fahrten sollen sie die Lage stets im Blick behalten und im Fall der Fälle eingreifen. Wenn sie sich in der Nähe oder im Bus befinden, haben die Jugendlichen quasi „immer Dienst“, wie es Nitz beschreibt. Und das ab sofort und solange sie an der Schule sind. Mit den Absolventen vom vergangenen Jahr sind es nun 30 Buslotsen an den Schulen. Jetzt sei es die Aufgabe von Nitz, die neuen mit den alten „zu verkuppeln“, damit die Zusammenarbeit funktioniere. Regelmäßige Treffen und eine Feedbackrunde sollen dafür sorgen, dass die Betreuung nicht nach der viertägigen Ausbildung endet.

Zu erkennen sind die Buslotsen an dem leuchtend orangefarbenen Schlüsselbund um den Hals. Neben dem Ausweis, einem Gutschein für ein Jugendfreizeitticket des VBN und Süßigkeiten gab es für die Absolventen auch ein Zertifikat. Zudem erhalten die Schüler einen entsprechenden Zeugniseintrag für ihr Engagement. „Das kann bei einer Bewerbung gut ankommen“, wies Nitz darauf hin, dass die Schüler so in der Zukunft eventuell auch selbst von dem Engagement profitieren können.