Auf den Abschleppdienst könnte beim Thänhuser Markt einiges an Arbeit zukommen. (Julian Stratenschulte/dpa)

Zu einer gelungenen Veranstaltung gehört immer auch die Gewährleistung der Sicherheit. Erreicht werden soll das in Regel mit einem Konzept, das die Organisatoren im Vorfeld gemeinsam mit den Behörden ausarbeiten. So ist es auch beim Thänhuser Markt, der vom 13. bis 15. September in Thedinghausen stattfindet. Besonders im Fokus steht dabei diesmal die Freihaltung der Rettungs- und Feuerwehrwege – das hat Auswirkungen auf Falschparker, wie Marktmeister Manfred Masanek mitteilt: „Wir machen Ernst. Das heißt: Fahrzeuge, die während des Thänhuser Marktes widerrechtlich abgestellt werden, werden künftig rigoros abgeschleppt.“

Vorschriften und Regeln

Damit verändern sich die Konsequenzen im Vergleich zu den Vorjahren. Da kamen Falschparker mit Bußgeldverwarnungen in Höhe von 20 Euro davon, mit über 140 Euro falle die Strafe in diesem Jahr damit siebenmal so hoch aus. „Die Maßnahme dient anderen Bürgern und hilft bei der Gefahrenabwehr. Es geht uns nicht ums Abschleppen oder darum, Falschparker zu schikanieren. Wir wollen ein friedliches und fröhliches Fest. Und das haben wir, wenn sich alle an die Vorschriften und Regeln halten“, erklärt Bernd Junker, Leiter der Polizeistation in Thedinghausen.

Denn für einen schnellen Einsatz der Feuerwehr sind freie Wege von hoher Bedeutung. Kai Hübner, stellvertretender Ortsbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr Thedinghausen, betont: „Wir haben verschiedene Anfahrpunkte und wenn wir die nicht erreichen, dann gucken wir in die Röhre und die Betroffenen auch.“ Ein größeres Augenmerk werde beispielsweise auf die Situation in der Hägerstraße gelegt.

Da das rigorose Abschleppen zugleich eine Veränderung darstellt, setzt die Polizei auf Transparenz. „Wir müssen fair sein, und ich bin der Meinung, dass wir es deshalb ankündigen müssen“, sagt Junker. Er betont dabei auch, dass genügend Parkplätze zur Verfügung stehen werden. „Wenn die Leute gewillt sind, drei bis vier Schritte zu laufen, dann ist das Parkangebot absolut ausreichend.“ Seine Ansicht stützt Hübner. „Erbhofweide, Erbhofdreieck, Kindergarten und umzu, Gustav-England-Halle und die Jahnstraße“, nennt der stellvertretende Ortsbrandmeister als Parkmöglichkeiten.

Die Gemeinschaft der Selbstständigen in der Samtgemeinde Thedinghausen (GDS), Organisator des Thänhuser Marktes, hat außerdem schon zwei größere Programmpunkte im Detail vorgestellt. Dazu gehört der Marktgottesdienst. Dieser wird am Sonntag, 15. September, um 10 Uhr im Blöte-Zelt am Netto-Parkplatz stattfinden. „Er wird extra auf den Markt abgestimmt sein, es werden Volksschlager integriert sein“, kündigt Pastorin Cathrin Schley an. Außerdem verrät sie, dass der Gottesdienst Teile in Platt- als auch Hochdeutsch hat. Eine aktive Rolle nimmt Antje Göbber aus Kirchlinteln ein. Die Prädikantin hält eine Predigt.

Amerikanische Versteigerung

Des Weiteren können die Besucher des Thänhuser Marktes am Sonntag einen weiteren Höhepunkt erwarten. Bei Benny Michaelis im Festzelt am Busbahnhof wird es ab 12 Uhr eine amerikanische Versteigerung geben. Bei dieser sollen unter anderem viele Teile eines Schweines an den Mann gebracht werden, als Sponsor beteiligt sich das Edeka Center Kirchhoff in Thedinghausen.

„Das wird eine lockere Veranstaltung mit viel Spaß“, skizziert Marktmeister Masanek. Das Team, zu dem neben Masanek auch DJ Toddy, Wurst Diddi und XXL Schlachtermeister Heini gehören werden, heißt „Die Gnadenlosen 4“. „Den Namen habe ich mir überlegt. Wir sind frech und dreist und werden nicht genau auf den Euro schauen“, erzählt Masanek. Geplant sei die Versteigerung von circa 100 Sachen. Die Mitwirkenden engagieren sich ehrenamtlich, die Einnahmen sollen für einen guten Zweck gespendet werden.