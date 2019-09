Das Kasch steht im Zentrum von "Kultur baut Brücken", der vierten großen Veranstaltung des Kulturnetzes Achim. (Björn Hake)

Immer wieder anders, immer wieder neu. Was für die Kulturszene im Allgemeinen gilt, trifft speziell auf die Großveranstaltungen des im Jahr 2014 gegründeten Kulturnetzes Achim zu. Drei Mal haben diverse Vereine und Institutionen zusammen bereits eine Großveranstaltung auf die Beine gestellt – immer mit verschiedenen Schwerpunkten, und an verschiedenen Orten. Mal zentriert, mal kreuz und quer über die Innenstadt verteilt. Nun heißt die Veranstaltung „Kultur baut Brücken“ und findet komplett im Kasch statt. Das Programm für den 19., 20. und 21. September steht und wurde nun von den Beteiligten in großer Runde persönlich vorgestellt.

Haupttag des Kulturfestes ist der Sonnabend, 21. September, aber auch schon an den beiden Abenden zuvor gibt es Veranstaltungen, die sich nahtlos einreihen und zum Thema passen. Denn Brücken sollen nicht nur zwischen Kulturen gebaut werden, sondern vor allem zwischen den Menschen, die sich mit Kultur beschäftigen. „Sich austauschen, miteinander in Kontakt kommen“, beschreibt Kulturnetz-Sprecher Rüdiger Dürr die Grundidee, die vom Kasch, Koki, Kinderchor der Schule am Paulsberg, Frauenbündnis Achim, Café Wir, Verein SoFa, Kunstverein sowie von Burkhard Schwier, der Geschichtswerkstatt Achim, der Stiftung Waldheim und dem Förderverein der Achimer Stadtbibliothek sowie vielen Helfern mit Leben gefüllt wird.

Fußballheld als Brückenbauer

Los geht es am Donnerstag, 19. September, mit der Vorführung des Films „Trautmann“ im Kommunalen Kino (Koki). Fußballspieler Bert Trautmann aus Bremen galt damals als bester Torhüter der Welt, 1956 wurde er zu Englands Fußballer des Jahres gewählt. Zuvor allerdings hatte dem früheren Fallschirmjäger sein Talent den Weg aus dem englischen Gefangenenlager zu Manchester City geebnet. Später dann war Trautmann als „Brückenbauer“ für den Deutschen Fußball-Bund aktiv und er erhielt den britischen Order of the British Empire für seine Verdienste um die englisch-deutsche Verständigung durch Fußball. Der Film beginnt um 20 Uhr, der Normalpreis beträgt fünf Euro. Am Freitag, 20. September, findet im Kasch ab 18 Uhr zunächst ein afrikanisch-syrisches Buffet statt, ehe ab 20 Uhr das Adjiri Odametey und Band westafrikanische Musik spielen.

Nach diesem Vorgeplänkel geht es dann am Sonnabend in die Vollen, die Gastro des Kasch ist daher durchgängig geöffnet und bietet natürlich auch Speisen an. Ebenfalls ganztägig ist die Ausstellung „Upcycling“ zu erleben, für die aus nutzlosem Zeug neue, brauchbare Produkte hergestellt worden sind. Der Kinderchor der Schule am Paulsberg wird das Kulturfest um 11 Uhr offiziell eröffnen, und bereits um 11.30 Uhr (bis jeweils 16.30 Uhr) beginnen eine Kleidertauschparty und der „Medientausch für alle“. Bei Letzterem bringt man bis zu fünf Bücher, CDs, DVDs im guten Zustand mit und kann sich dafür andere aussuchen. So funktioniert auch die Kleidertauschparty, für die die Stücke gut erhalten und sauber sein müssen. Während Tücher und Gürtel willkommen sind, müssen Dessous zuhause bleiben. Bleiben Kleider nach dem Tausch übrig, gehen sie an Terre des Hommes.

Party zum Abschluss

Im oberen Foyer ist ab 13 Uhr die Ausstellung „Die Vielfalt der Ornamentik aus verschiedenen Kulturen“ zu sehen, zu der Brigitte Gläsel und Svenja Wetzenstein vom Kunstverein etwas sagen werden. Von 14 bis 16 Uhr findet eine Lesung und Siegerehrung des Schreibwettbewerbs „Grenzen überschreiten und Brücken bauen“ im Blauen Saal statt. Im Dachraum gibt es von 14 bis 16 Uhr Upcycling aus Fahrradschläuchen für Kinder, im Seminarraum von 14 bis 17 Uhr Schach und im Clubraum von 14 bis 16 Uhr die „Kunstn8“, bei der die Teilnehmer einfach drauf los malen können. Von 17 bis 19 Uhr steigt im Clubraum ein Pubquiz, bevor es musikalisch zugeht. Im Großen Saal steigt erst die Wabe-Disco der Waldheim Beratungs- und Begegnungsstätte, der sich um 21 Uhr eine Schlagernacht (Eintritt fünf, ab 22 Uhr sieben Euro) anschließt. Eine Einführung ins Spielen der Darbuka-Trommel bekommen von 20 bis 21.30 Uhr die Teilnehmer im Dachraum (fünf Euro).



Wer für die Kleidertauschparty seine Stücke schon vorab abgeben möchte, hat dazu am 18. und 20. September von 10 bis 12 Uhr sowie am 19. September von 18 bis 20 Uhr im Infobüro des Kasch die Gelegenheit. Für die „Kunstn8“ können sich Teilnehmer ab zwölf Jahren unter 0 42 02 / 5 11 88 30 oder per E-Mail an anmeldung@kasch-achim.de anmelden. Ebenso ist eine Anmeldung für den Trommelworkshop notwendig: 0 42 02 / 8 88 88 87 oder burkhardschwier@gmx.de.