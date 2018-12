Ab 20 Uhr werden dann die Stücke „32 Variationen c-moll WoO 80“ von Ludwig van Beethoven, „Variations sérieuses d-moll für Klavier op.54“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy und „Sonate A-Dur für Violine und Klavier“ von César Franck zu hören sein. Alle Werke entstanden im Laufe des 19. Jahrhunderts.

Die beiden Musikerinnen treten bereits seit mehr als zehn Jahren gemeinsam auf. Die gebürtige Französin Lahusen, die an der Hochschule für Musik in Krakau studiert hat, ist seit 1991 Mitglied der Bremer Philharmoniker. Mit ihrem Ehemann, dem verstorbenen Pianisten Nikolaus Lahusen, absolvierte sie zahlreiche Kammerkonzerte im In- und Ausland.

Mit Schubert-Hornung wird zudem eine Lokalmatadorin auf der Bühne im Oytener Rathaus stehen. Die Achimerin schloss 1989 ihr Studium an der Hochschule Essen bei den Professoren Ludger Maxsein und Boris Bloch mit einem Konzertexamen ab. Auf Meisterkursen international bekannter Pia­nisten wie Bruno Leonardo Gelber, Dimitri Baschkirov, Karl-Heinz Kämmer­ling, Nor­man Shetler und der rus­sischen Pianistin Elisabeth Leons­kaja schärfte sie über die Jahre ihr musikalisches Profil. Auftritte führten in der Folge auch sie schon in zahlreiche Länder der Welt, zumeist gibt sie aber Solokonzerte und Kammermusikabende im norddeutschen Raum.

Karten für das von den Musikfreunden organisierte Konzert am Sonntag gibt es wie immer an der Abendkasse und im Vorverkauf bei Papier-Meyer in Oyten, dem Bücherwurm in Achim sowie in Ottersberg in der Amtshofbuchhandlung und in der Buchhandlung Froben.