Rosemarie Rellensmann (links) und Susanne Groll lauschen der Musik von Lennard Bertzbach. Im September tritt er dann vor größerem Publikum im Kasch auf. (Viola Heinzen)

Für Lennard Bertzbach ist es so etwas wie ein Heimspiel. Auf der Bühne des Kasch stand der Schauspieler, Musiker und Sänger, der mittlerweile in Berlin lebt, schon viele Male – solo als Release für seine erste eigene CD, gemeinsam mit seinem Vater oder der ganzen Familie. Und auch beim Liedermacherabend am 28. September bekommt der gebürtige Quelkhorner musikalische Unterstützung – dieses Mal allerdings nicht aus der eigenen Familie.

Mit dem nunmehr zweiten Liedermacherabend läutet das Kasch das Herbst- und Winterprogramm der Musikreihe „Haste Töne“ ein. Insgesamt stehen dabei sieben Konzerte mit sechs Bands und dem Liedermacherabend mit drei Solokünstler an. Außer Lennard Bertzbach sind das die beiden Berliner Musiker Markus Sommer und William Wormser. Pro Künstler soll es bei diesem Konzert mindestens eine halbe Stunde Spielzeit geben. Doch – und gerade das mache das Konzept nach Angaben von Susanne Groll vom Kasch so besonders – die Musiker spielen nicht einfach nur hintereinander. „Wir werden uns sicherlich auch bei einigen Stücken unterstützen und uns die Bälle gegenseitig zuspielen“, kündigt Bertzbach an.

Genau das mache für ihn als Musiker auch den Charme eines solchen Konzerts mit „Wohnzimmer-Charakter“ aus. „Man steht nicht im Backstage-Bereich und wartet auf seinen Auftritt, sondern ist auch als Musiker einfach immer mittendrin.“ Auch dem Publikum sei man bei solchen Konzerten viel näher. Diese besondere Konzertatmosphäre ist nach Angaben von Groll bereits beim ersten Liedermacherabend bei den Achimern gut angekommen. „Die Leute mussten sich zwar erst noch ein bisschen daran gewöhnen, aber im Anschluss haben wir viel positive Rückmeldung bekommen.“

Insbesondere die Tatsache, dass alle Künstler ihre eigene Musik in deutscher Sprache präsentieren, komme gut an. „Wir haben das Gefühl, dass es wieder vermehrt ein Publikum gibt, das deutsche Texte zu schätzen weiß und die Musik hautnah erleben möchte“, sagt Groll. „Fernab von der Mainstream-Musik, die im Radio läuft.“ Diesem Trend wolle man auch mit dem Liedermacherabend begegnen. Dass nun ausgerechnet ein Lokalmatador wie Lennard Bertzbach bei der zweiten Auflage der Veranstaltung auf der Bühne steht, sei einfach eine glückliche Fügung gewesen.

„Wir waren gerade dabei, das Programm zu planen und zur selben Zeit kam von Lennard eine E-Mail, ob er nicht mit einigen Musikerkollegen bei uns auftreten könne“, berichtet Groll. Bertzbach ist seit knapp einem Jahr beim Liedermacherlabel „Ahuga“, zu dem auch Sommer und Wormser gehören. So verschieden wie die drei Musiker soll auch das Programm bei dem Auftritt werden. Von Rap über Blues bis hin zu „handfestem Liedermachergut an der Gitarre und dem Klavier“ ist alles dabei. „Wir spielen zwar alle unter dem Label ,Liedermacher', aber das heißt bei Weitem nicht, dass alles gleich klingt“, kündigt der 30-jährige an.

Ein Kriterium, auf das die Planungsgruppe für die Musikreihe "Haste Töne" durchaus Wert legt. "Unser Ziel ist es, mit dem Programm eine möglichst breite musikalische Vielfalt abzudecken", sagt Rosemarie Rellensmann, selbst Mitglied der Planungsgruppe. "Das Publikum im Kasch ist breit gefächert und möglichst jeder soll sich in dem Programm irgendwo wiederfinden." Und so tritt am 26. Oktober beispielsweise die A-Cappella-Band "Delta Q" aus Berlin, am 23. November die Irish-Folk-Band "Cara" und am 22. Dezember die Bremer Rockband "We are riot" auf der Bühne im Kasch auf. Außerdem treten bis zum Ende des Jahres noch "Quadro Nuevo" und "Souly" auf. Zum Abschluss es Jahres wird es dann am 28. Dezember noch das "Grand Jam Blues & American Roots Festival" geben. Die Besetzung wird nach Angaben der Organisatoren Anfang Oktober feststehen.

„Ein solches Musikprogramm auf die Beine zu stellen, erfordert immer eine Menge Organisationstalent“, berichtet Groll aus ihrem Arbeitsalltag. Viele Termine müssten lange im Voraus festgelegt werden. „Um den Auftritt von ,Delta Q' haben wir uns beispielsweise schon vor knapp zwei Jahren bemüht.“ Deshalb habe das Planungsteam auch bereits jetzt schon die Konzerte für den Frühling und Sommer kommenden Jahres geplant. Alle zwei bis drei Wochen treffe sich die Mitglieder daher, um die Termine zu koordinieren. Viele Künstler schauen sie sich auch bei Auftritten in der Umgebung an, um zu sehen, ob sie auch für das Kasch geeignet sind. „Es ist wichtig, zu erleben, wie die Künstler tatsächlich auf der Bühne sind“, sagt Rellensmann.