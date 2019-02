Die Kosten für das geplante Großprojekt Achim-West sind deutlich gestiegen. (Christian Walter)

Das sogenannte Jahrhundertvorhaben Achim-West, bei dem über Ländergrenzen hinweg Achim und Bremen kooperieren, ist nicht mehr länger ein 100-Millionen-Euro-Projekt. Denn die Baukosten für das gesamte Vorhaben wurden neu und detaillierter berechnet als bisher und zeigen, dass es sich nunmehr um ein 140-Millionen-Euro-Projekt handelt. Die aktuelle Prognose, der Zahlen aus 2018 und nicht mehr wie zuvor aus 2014 zugrunde liegen, haben am Freitag die federführende Achim-West Entwicklungsgesellschaft mbH, deren Geschäftsführer Wirtschaftsförderer Martin Balkausky und Kämmerer Peter Hollwedel sind, und Erster Stadtrat Bernd Kettenburg sowie Verkehrsplaner Stefan Schuster vorgestellt. Mehr noch: Die Finanzierungslücke beträgt nun rund 23 Millionen Euro statt wie bisher 12,6 Millionen Euro und das Gewerbegebiet soll um 15 Hektar auf 90 Hektar wachsen.

Auf der einen Seite stehen die Einnahmen durch die Grundstücksverkäufe (insgesamt 63 Millionen Euro) sowie Fördermittel (33 Millionen Euro), auf der anderen die um knapp 40 Millionen Euro gestiegenen Herstellungs- und Finanzierungskosten von insgesamt rund 140 Millionen Euro. Die Steigerung sei unter anderem zurückzuführen auf eine nun mögliche qualifiziertere Berechnung sowie auf mittlerweile feststehende Aspekte wie das dritte Bahngleis oder der achtspurige Ausbau der A 1, auf die Vergrößerung des Gewerbegebiets sowie auf die gestiegenen Baukosten. Der Straßenbau würde zwischen 2020 und 2025 erfolgen, die Grundstücke sollen laut Kalkulation ab 2023 in höchstens zwölf Jahren verkauft sein.

Steuereinnahmen werden neu berechnet

Es war von vielen Politikern und interessierten Bürgern – insbesondere von den Uphuser Bürgervertretern (wir berichteten) erwartet worden: Wenn schon alle anderen Bauvorhaben der öffentlichen Hand aufgrund extrem gestiegener Baukosten deutlich teurer werden, könne doch die ein paar Jahre alte Kalkulation für Achim-West auch nicht mehr stimmen. Nun gibt es die Gewissheit, jedoch beinhaltet die sogenannte Kostenfortschreibung für die Jahre 2015 bis 2019 nicht die zu erwartenden Steuereinnahmen, die durch das Gewerbegebiet erzielt werden können. „Auch diese Prognose wird derzeit neu erstellt“, sagte Bernd Kettenburg. Etwa im März dürfte sie vorliegen und ebenfalls neue Zahlen enthalten, da schließlich 15 Hektar mehr Gewerbefläche – die dehnt sich laut Kettenburg übrigens „moderat in Richtung Vogelsiedlung“ aus – veräußert werden soll.

Dafür allerdings muss der Rat der Stadt Achim noch grünes Licht geben – ebenso wie die Gesellschaft noch mit ihm und der Kommunalaufsicht klären muss, ob es bei der Deckelung der gestatteten Kreditaufnahmen von neun Millionen Euro bleiben soll und ob außer den bisher rund drei Millionen Euro Planungskosten die Stadt noch weiteres Geld freigibt. Sie ist ein Ansprechpartner für die Gesellschaft. Die wird sich aber noch mit dem Land Niedersachsen, dem Bund, dem Landkreis Verden und vor allem mit Bremen zusammensetzen, wie Kettenburg ausführte: „Wir werden weiter bohren.“

Die Stadt Achim und die Projektgesellschaft argumentieren gegenüber ihren Verhandlungspartnern so, dass mit der neuen Anschlussstelle und der Planstraße in erster Linie die beiden Autobahnen 1 und 27 sowie die Landesstraße 158 (Uphuser Heerstraße) verkehrlich entlastet würden und den an der Landesgrenze zu Bremen ansässigen Betrieben bessere Anbindungen geboten werden könnten. Das Gewerbegebiet sei also Mittel zum Zweck, da der Straßenbau refinanziert werden müsse.

Und da kommt der große Nachbar ins Spiel: Bremen hat bisher eine halbe Million Euro für die Planung nach Achim transferiert und wird weitere acht Millionen Euro aufbringen, um auf seiner Seite die Theodor-Barth-Straße entsprechend auszubauen. Wolle Bremen in der Projektgesellschaft mitmischen und Steuereinnahmen auf Achimer Boden generieren, „muss es Geld auf den Tisch legen“, sagte Kettenburg. Und zwar über die genannten acht Millionen Euro hinaus. Dann sei eine gemeinsame Vermarktung denkbar und dann erhoffe sich Achim im Gegenzug Mitspracherecht etwa bei der Belegung des Gewerbegebiets Hansalinie. Die neue Kalkulation sei zusammen mit der Hansestadt erarbeitet worden.

Achim-West ist Thema der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft am Dienstag, 19. Februar, ab 17 Uhr im Rathaus.