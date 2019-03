Je nach Kita-Standort bekommen die Kinder in Oyten derzeit unterschiedliche Qualität aufgetischt – das soll sich in der Zukunft ändern. (DPA/Georg Wendt)

208 054 – exakt so viele Mittagessen sind im vergangenen Jahr in den Kitas und Schulen der Gemeinde Oyten ausgegeben worden. Eine beachtliche Zahl, die aber 2016 noch um mehr als 20 000 Essen höher ausgefallen war. Dadurch, dass die neuen Jahrgänge der IGS weniger stark sind, mussten in den fünften und sechsten Klassen zuletzt weniger Schüler versorgt werden. Doch der Zuschussbedarf der Gemeinde für die Essenversorgung der Kinder und Jugendlichen ist dennoch gestiegen: 2018 betrug dieser knapp 430 000 Euro, was 2,06 Euro pro Essen entspricht. Zwei Jahre zuvor belief sich der Betrag nur auf 1,70 Euro. Diese Zahlen präsentierte die Verwaltung nun den Mitgliedern des Kita- und Schulausschusses in einer gemeinsamen Sitzung am Montagabend und stellte Ideen vor, in welche Richtung sich diese Versorgung entwickeln könnte – auch, um den Zuschussbetrag möglichst wieder zu verringern.

Essen ist in den Kitas und Schulen in Oyten nicht gleich Essen. „Es gibt erhebliche Unterschiede in der Zubereitung“, erklärte Fachbereichsleiter Daniel Moos. So verfügt die IGS Oyten, von der aus auch die Grundschule Sagehorn und Kita Pestalozzistraße versorgt werden, über eine Zubereitungsküche mit hohem Frischeanteil. Alleine dort werden pro Tag rund 700 Essen ausgegeben, bei einem Zuschussbetrag von lediglich 1,14 Euro für die Gemeinde. Auch für die an der Grundschule Oyten zubereiteten Essen liegt der Subventionsanteil mit 1,47 Euro noch deutlich unter dem Schnitt. Dort werden über eine Aufbereitungsküche mit Tiefkühlkost neben den Grundschülern auch die Kinder der evangelischen und katholischen Kita versorgt.

Externe Caterer in Bassen und Oyter Mühle

Auf die gleiche Zubereitungsart wird bei den Kitas Sagehorn und Am Berg gesetzt, da die Essensanzahl aber geringer ist als an der Grundschule Oyten, fällt der Zuschussbetrag mit mehr als 2,50 Euro pro Essen deutlich höher aus. Noch teurer ist für die Gemeinde die Versorgung der Kinder in der Grundschule Bassen sowie den Kitas Bassen und Oyter Mühle. Denn hier erfolgt eine Warmanlieferung der Speisen durch externe Caterer.

„Eine Küche mit hoher Essenszahl und Frischeanteil ist also am kostengünstigsten. Außerdem ist die Kritik am Essen in den Häusern am größten, wo es eine Warmanlieferung gibt“, fasste Moos zusammen, dass die beste Qualität in Oyten sogar zu den preiswertesten Bedingungen geboten werden kann. Wenig verwunderlich, dass die Gemeinde basierend auf diesen Ergebnissen Handlungsbedarf sieht und daher nun anregt, zukünftig nur noch drei Essenstandorte zu betreiben.

Reduzierung auf drei Standorte

So bestünde an der IGS Oyten noch die Kapazität für etwa 300 weitere Essen am Tag, sodass nach Überlegungen der Verwaltung die Kitas Oyter Mühle, Am Berg und Sagehorn noch mitversorgt werden könnten. Nach Kalkulationen der Gemeinde könnten alleine dadurch jährlich Zuschusskosten von etwa 27 000 Euro eingespart werden. Für die Grundschule Oyten ist laut Moos „die Erweiterung für eine Frischküche möglich und sinnvoll“, die Kapazitätsgrenze, was die Essensanzahl angeht, sei jedoch erreicht. In der Grundschule Bassen soll indes im Rahmen der ohnehin geplanten Erweiterungsarbeiten der Bau einer neuen Küche erfolgen, von wo aus auch die Kita Bassen mitversorgt werden könnte.

Die Politik sprach sich einstimmig dafür aus, dass auf dieser Basis die Verwaltung das Konzept für die Umsetzung der Mittagsverpflegung weiter verfolgen soll. Dazu zählt auch der der Aufbau einer Logistik zur Belieferung der Standorte von den drei Küchen. Die Ergebnisse werden der Politik dann wieder zum Beschluss vorgelegt. Auch die Essenspreise sollen dann eventuell überarbeitet werden. Aktuell liegen diese seit 2012 unverändert bei zwei Euro in Krippe, Kindergarten und Grundschule, bei 2,50 Euro für IGS-Schüler und bei 3,50 Euro für Lehrer und Gäste. Angesichts von steigenden Kosten für Personal und Lebensmittel sowie den Qualitätsansprüchen – bei der Sitzung wurde etwa eine Umstellung auf Bio-Produkte angeregt – scheinen diese Preise nicht mehr zeitgemäß. Das zeigt sich auch an den inzwischen fast 430 000 Euro Zuschusskosten aus Gemeindemitteln.