Langwedel/Landkreis Verden. Die Unterbringung von Fundtieren im Tierheim Verden wird für die Kommunen im Landkreis ab dem kommenden Jahr deutlich kostspieliger. Denn nur so kann der Betrieb in der vom Verein „Der Tierschutz in Verden und Umgebung“ betriebenen Einrichtung überhaupt aufrecht erhalten werden. Die Betreuung und Versorgung der Fundtiere hatte in den vergangenen Jahren zu hohen finanziellen Verlusten des Betreibers geführt. Eine Insolvenz konnte in diesem Jahr nur durch eine kurzfristige Finanzhilfe in Höhe von 50 000 Euro aus den Städten und Gemeinden des Landkreises verhindert werden. Als Reaktion hat der Verein nun einen überarbeiteten Fundtiervertrag erstellt, der für höhere Einnahmen sorgen soll und aktuell von den acht Landkreiskommunen abgesegnet werden muss.

Im Gegensatz zu den anderen Städten und Gemeinden fand die Diskussion in Langwedel nicht hinter verschlossenen Türen, sondern in der öffentlichen Sitzung des Finanzausschusses statt. Die Politik stimmte dem neuen Vertrag einstimmig zu. Die Verwaltung lieferte dabei eine Modellrechnung, die deutlich macht, wie extrem die Kosten für die Fundtierunterbringung ansteigen werden. Auf der Grundlage der Zahlen für 2016 würden die zu begleichenden jährlichen Kosten für den Flecken Langwedel bereits abzüglich einer anzurechnenden Erstattung für vermittelte Tiere von etwa 3600 auf mehr als 16 000 Euro ansteigen – eine Erhöhung um mehr als das Vierfache.

Auch Einwohnerzahl zählt

Wurde im Gebiet einer Landkreiskommune bisher ein Tier gefunden, so musste diese lediglich eine Pauschale für den ersten Monat des Aufenthalts von Katzen (223 Euro) und Hunden (273 Euro) an den Tierschutzverein zahlen. Für alle weiteren Tiere wie Kaninchen oder Vögel erfolgte gar keine Zahlung. Zukünftig sollen nahezu alle Kosten – etwa artgerechte Unterbringung, Pflege oder tierärztliche Behandlung – auf die Kommunen umgelegt werden, und das für eine Verweildauer von bis zu sechs Monaten. Das gilt auch für Kleintiere.

Die Kostenerstattung setzt sich laut dem neuen Vertrag aus einem Sockelbetrag in Höhe von 38,2 Prozent der fundtierrelevanten Personalkosten und einer Umlage der übrigen Verrechnungskosten zusammen. „Dieser Sockelbetrag wird zu 50 Prozent über den Einwohnerschlüssel auf die Vertragspartner verteilt, die übrige Summe ergibt sich aus dem Tieraufkommen“, heißt es weiter. Bedeutet: Kommunen mit vielen Einwohnern bezahlen zukünftig unabhängig von der Anzahl der aufgefundenen Tiere mehr als jene mit weniger Einwohnern.

Bei dem Anteil, der sich aus dem Tieraufkommen ergibt, ist es zudem entscheidend, welche Fundtiere in die Obhut des Tierheimes gegeben werden. Die Rechnung dahinter: Die Betreuungstage für Hunde werden mit dem Faktor 1, die von Katzen mit 0,5 und die von Kleintieren mit 0,3 multipliziert. Hunde kommen den Haushalten also am teuersten zu stehen, sind aber nicht die Problemtierart, wie Langwedels Bürgermeister Andreas Brandt betont. „Das sind die Katzen“, sagt er. Denn während Hunde zumeist schnell wieder abgeholt werden und daher nur kurz im Tierheim verweilen, sehe die Lage bei Katzen, wenn sie nicht gechipt sind, ganz anders aus. Sie bleiben häufig lange im Tierheim und „verursachen riesigen Aufwand und Kosten“. Und da man demnächst bis zu sechs Monate Aufenthalt zahlen muss, kommen diese Kosten zukünftig vor allem auf die Kommunen zu.

Frage nach Kastrationspflicht

Die Zahlen im Flecken Langwedel für die vergangenen zehn Jahre belegen Brandts Worte. Während die Rückgabequote bei Hunden rund 90 Prozent betrug, lag diese bei Katzen bei lediglich acht Prozent. Hinzu kommt, dass während dieser Zeit dreimal so viele Katzen (274) wie Hunde (87) abgegeben wurden. „Eine Kastrations- und Kennzeichnungspflicht macht in Langwedel aber keinen Sinn“, befindet Brandt angesichts der Tatsache, dass man für die Durchsetzung mindestens eine halbe Stelle schaffen müsste. In anderen Landkreiskommunen wurde diese Pflicht bereits eingeführt, für Kirchlinteln wurde sie kürzlich von der dortigen SPD-Fraktion beantragt.

Die Tierheimleitung möchte sich zu dem neuen Vertrag aktuell noch nicht äußern, da sie zunächst die Zustimmung aus allen acht Kommunen eingesammelt haben möchte. Wer schon zugestimmt hat, lässt sich mit Ausnahme von Langwedel nicht sagen. Allerdings ist es sehr unwahrscheinlich, dass trotz der höheren Kosten eine Kommune nicht unterschreibt – eine Alternative für die Fundtierunterbringung gibt es im Landkreis schließlich nicht.