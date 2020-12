Der Flecken Langwedel wird für die Ausstattung seiner Ortsfeuerwehren auf kurze und lange Sicht sehr viel Geld in die Hand nehmen müssen. Das wurde bei der Sitzung des Feuerschutzausschusses am Dienstagabend mehr als deutlich. Zu einem Großteil liegt das an der Umsetzung des im Sommer verabschiedeten Feuerwehrbedarfsplanes, der als wesentliches Ziel ausgibt, die aktuell sechs Feuerwehren auf drei zu reduzieren. Das heißt auch, es müssen für die Zusammenschlüsse der Standorte Langwedel/Daverden, Etelsen/Cluvenhagen und Völkersen/Holtebüttel drei komplett neue Feuerwehrhäuser gebaut werden – Grunderwerb inklusive.

Schwierige Standortsuchen

Aber eben diese Suche nach einem geeigneten Grundstück stellt die Gemeinde vor große Probleme, wie Bürgermeister Andreas Brandt in einem Zwischenbericht ausführte. Für den Zusammenschluss der Ortswehren Daverden und Langwedel zur „Feuerwache Mitte“ wurde eine Arbeitsgruppe gegründet, die schon zweimal getagt hat. Es seien auch schon Vorgespräche für einen neuen Standort mit Grundstückseigentümern geführt worden, allerdings sei ein Ergebnis noch lange nicht in Sicht. „Wie arbeiten mit Hochdruck an dem Thema“, betonte Brandt, der gerne „so schnell wie möglich“ mit dem Bau des Domizils für die künftige Schwerpunktfeuerwehr begonnen würde. Jedoch dämpfte er angesichts der schwierigen Standortsuche auch die Erwartungen auf eine baldige Lösung. Damit die Verwaltung aber im Fall der Fälle handlungsfähig wäre, wurden für den Haushalt 2022 schon einmal insgesamt 600 000 Euro für das Vorhaben als Verpflichtungsermächtigung aufgenommen.

Auch für den Zusammenschluss der Ortswehren Cluvenhagen und Etelsen zur „Feuerwache West“ wurden laut Brandt schon Vorgespräche für einen neuen Standort geführt. „Mittelfristig wäre kein Grunderwerb möglich, aber es gebe eine langfristige Option“, berichtete das Gemeindeoberhaupt und erklärte anschließend, mit langfristig Zeiträume ab fünf Jahren zu meinen.

Derweil konnten viele der kleineren im Feuerwehrbedarfsplan als notwendig aufgeführten Arbeiten in den vergangenen Monaten bereits erledigt werden, wie Brandt aufzählte. So wurden unter anderem Dieselabgasabsauganlagen in fast allen Feuerwehrhäusern installiert, digitale Meldeempfänger bestellt und im Bereich des Feuerwehrhauses Langwedel das absolute Halteverbot in der Langwedeler Bahnhofstraße verkehrsbehördlich angeordnet und umgesetzt. Außerdem wurden nötige Schritte für die Beschaffung des neuen Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs für die Feuerwehr Völkersen und des neuen Löschgruppenfahrzeugs für die Feuerwehr Cluvenhagen eingeleitet.

Apropos Feuerwehr Cluvenhagen: Auf der Tagesordnung stand am Dienstagabend auch die geplante Erweiterung ihres Feuerwehrhauses, die nötig ist, weil das besagte neue Fahrzeug nicht in die vorhandenen Räumlichkeiten passt und auch im Bestand diverse Mängel bestehen, die die Feuerwehrunfallkasse nicht weiter dulden wird, wie Bauamtsleiter Bernhard Goldmann ausführte. Doch bei aller Notwendigkeit, aufgrund der Fusionsplanungen mit der Nachbarwehr aus Etelsen und einem damit verbundenen komplett neuen Standort, bereitet die Erweiterung des Bestandsgebäudes allen Beteiligten große Bauchschmerzen.

Das hat sich in der Ausschusssitzung einmal mehr gezeigt. Denn immerhin geht die Verwaltung für die von ihr und der Politik favorisierte Ausbauvariante von Kosten von rund 900 000 Euro aus. Viel Geld für eine Lösung auf Zeit. Zumal sich sehr wahrscheinlich noch weitere Ausgaben ergeben werden. Denn die Umsetzung der rund ein Jahr andauernden Bauarbeiten erfolgt „im laufenden Betrieb“, erläuterte Goldmann. Die Einsatzfähigkeit der Cluvenhagener Feuerwehr muss aber jederzeit gewährleistet sein. „Dafür müssen wir einen Plan haben“, sagte Goldmann. Und für dessen Umsetzung ist es gut möglich, dass für Provisorien weiteres Geld ausgegeben werden muss.

Die Politik hat die Verwaltung damit beauftragt, möglichst bis zur Ratssitzung am 25. Januar, wo final das Geld für den Erweiterungsbau bewilligt werden soll, einen Plan und eine Kostenkalkulation dafür zu erstellen. Denn nur so können die Politiker wissen, welche gesamte finanzielle Tragweite das unumgängliche, aber vom Zeitpunkt her unglückliche Projekt haben wird.

Fahrzeuge werden teurer

Wie schnell es zu Kostensteigerungen kommen kann, musste der Flecken Langwedel nun erst wieder im Bezug auf die Anschaffung der beiden Löschgruppenfahrzeuge für Cluvenhagen und Völkersen feststellen. Für beide zusammen müssen im Haushalt fürs kommende Jahr knapp 670 000 Euro eingestellt werden – über 150 000 Euro mehr als ursprünglich kalkuliert.

Und dann sind da noch die zahlreichen verhältnismäßig kleineren Ausgaben, um die Brandschützer in der Gemeinde zukunftsfähig auszustatten. Dazu zählen etwa Tablets oder neue Schutzkleidung. Bei Letzterem zeigt sich aber auch, wie schnell sich vermeintlich kleinere Posten addieren, wenn sie für alle Feuerwehrleute angeschafft werden müssen: Alleine für 2021 sind zusätzliche Finanzmittel von 80 000 Euro für neue Schutzkleidung vorgesehen. Kosten in ähnlicher Höhe sind auch für die Folgejahre zu erwarten.