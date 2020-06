Laura Dieterle aus Thedinghausen hat während des Praktikums selbst Postkarten mit Bildern aus der Samtgemeinde designt. Die Fotos auf den Karten hat sie ebenfalls selbst gemacht. (fr)

Die Corona-Krise hat das alltägliche Leben grundlegend verändert. Egal ob Mindestabstand, Mund- und Nasenschutz oder Homeoffice – viele Dinge gehören mittlerweile zum Alltag. Wie lange noch, das ist unklar. Hinzu kommen die zahlreichen Veranstaltungen, die aufgrund der Ansteckungsgefahr abgesagt werden mussten. Ereignisse, auf die man sich gefreut hat, können nicht mehr stattfinden. Diese Erfahrung hat auch Laura Dieterle aus Thedinghausen gemacht. Die 17-jährige Schülerin am Gymnasium am Markt in Achim hatte sich für ein Praktikum bei der Agentur doppelpunkt:design in Achim beworben. Mit Erfolg. Die Zusage hatte sie schon in der Tasche. Doch dann kam Corona. Das Praktikum wurde von Seiten der Schule abgesagt.

„Die Enttäuschung war groß“, erinnert sich die Elftklässlerin, „denn ich hatte mich sehr darauf gefreut.“ Heike Schulz und Tracey Falldorf von doppelpunkt:design wollten die Absage daher auch nicht so hinnehmen und wurden kreativ. „Es war uns wichtig, Lauras Motivation zum Praktikum in einer kreativen Branche nicht zu bremsen. Wir haben uns entschieden, kreativ mit der Situation umzugehen und die Möglichkeiten der Digitalisierung zu nutzen“, erzählt Tracey Falldorf. Statt das Praktikum zu verschieben, bot die Agentur der Schülerin an, dieses online zu machen. „Ich bekam also ein Aufgabe für zu Hause. Ich sollte eine eigene Postkarte für Thedinghausen kreieren“, verrät die 17-Jährige – und schon ging es los.

Mit dem Fahrrad durch die Gemeinde

„Ich nahm direkt meine Kamera, fuhr mit dem Fahrrad durch meinen Heimatort und fotografierte diesen aus verschiedenen Blickwinkeln“, sagt Laura Dieterle. Vor allem der Erbhof und der Baumpark hatten es der Schülerin angetan. „Nachdem ich eine Vielzahl von Fotos aus Thedinghausen zur Verfügung hatte, begann der nächste Schritt. Ich fing an, eine Postkarte zu entwerfen. Meine Versuche schickte ich dann per E-Mail in die Agentur nach Achim und am Telefon haben wir dann besprochen, was gut gelungen war und worauf beim Designen noch zu achten ist.“

„Laura hatte freie Hand bei der Motivauswahl und dem Fotografieren. Wir wussten vom Bewerbungsgespräch, dass Fotografieren eines ihrer Hobbies ist, und wollten dieses in die Aufgabe mit einbeziehen“, verrät Tracey Falldorf und lobt: „Sie hat das wirklich toll gemacht. Man hat gemerkt, dass es ihr Spaß macht. Sie hat sehr selbstständig gearbeitet.“

Schließlich wurde das ausgearbeitete Endergebnis der Postkarte in den Druck gegeben. "Als ich die fertigen Exemplare dann zugeschickt bekam und in meiner Hand hielt, konnte ich erstmals mit Stolz sagen: ,Die habe ich designt'." Und auch bei der Vermarktung zeigte die 17-Jährige Eigeninitiative. "Ich ging in die Geschäfte in Thedinghausen und stellte die Karten vor." Mit Erfolg: Erhältlich sind die Postkarten – neben dem Onlineshop von doppelpunkt:design – nun bei der Touristeninformation am Erbhof, bei der Buchhandlung Lange Buch & Medien und dem Geschäft Tee & So in Thedinghausen. "Damit hätte ich vorher nie gerechnet."

Doch das war noch nicht genug. "Nach den Gesprächen in den Verkaufsstellen war klar, dass es vor allem an Karten mit Motiven aus der kompletten Samtgemeinde mangelt. "Die Agentur und ich waren uns einig: Es muss eine weitere Postkarte her." Also machte sich die Schülerin erneut auf, fotografierte in der ganzen Samtgemeinde und fertigte eine zweite Karte.

„Wenn ich auf meine gewonnenen Erfahrungen zurückblicke, bin ich sehr dankbar dafür, dass mir trotz der außergewöhnlichen Situation dieses Fern-Praktikum ermöglicht wurde. Zudem bin ich bin in der Wahl meines Berufswunsches bestätigt worden, denn ich habe viel Spaß gehabt und werde ganz bestimmt auch weiterhin mit der Agentur in Verbindung bleiben“, verrät die 17-jährige Schülerin.