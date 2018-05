Auch viele kreative Angebote mit Basteln und Bemalen gehören zum Programm im Freiraum. (Marvin Ibo Güngör)

So groß war die Auswahl für die Kinder und Jugendlichen in Oyten bisher noch nie: Dank der Initiative des Kinder- und Jugendfreizeithauses Freiraum kann die Gemeinde für die anstehenden Sommerferien ein Programm mit insgesamt 35 unterschiedlichen Aktionen anbieten. Langeweile sollte da für die Daheimgebliebenen also nicht aufkommen. Als "sehr fantasievoll ausgearbeitet" bezeichnet Bürgermeister Manfred Cordes das Programm, welches zuletzt von Schulsozialpädagogin Sabrina Abbas und Schulsozialarbeiterin Jana Hoffmeyer, die derzeit als Übergangsduo den Freiraum leiten, sowie von Praktikantin Annika Stoick auf die Beine gestellt worden ist. Die Einrichtung selbst veranstaltet mehr als die Hälfte der Veranstaltungen, aber auch Vereine beteiligen sich dieses Mal wieder.

Los geht es direkt zum Ferienstart am 27. Juni mit der "School's out Party" im Freiraum. In den darauffolgenden Wochen erwartet die Mädchen und Jungen in dem Freizeithaus an der Hauptstraße ein sehr gemischtes und auch außergewöhnliches Programm. So gibt es unter anderem die Aktionen "Kirschkernkissen herstellen", "Frühstücksbrett verzieren", "Seife selbst gemacht" oder "American Diner Kochen". "Man schaut im Internet, was es so gibt. Es war uns wichtig, solche kreativen Angebote zu schaffen", erklärt Abbas. Und auch die Meinung der Zielgruppe war den Organisatorinnen wichtig. "Wir haben die Kinder und Jugendlichen befragt", betont Abbas. Dank vielfachen Wunsches sei etwa die Tagesfahrt nach Hamburg ins Gruselkabinett "Dungeon" ins Programm aufgenommen worden. Weitere Ausflüge führen die Gruppen in den Sommerferien etwa ins Bolingo oder zu einer Kanufahrt auf die Wümme.

Sehr engagiert ist einmal der Tennisclub Oyten. Sowohl am Anfang wie auch am Ende der Ferien bietet der Verein jeweils an drei Tagen in Folge Schnupperkurse für alle Altersgruppen von vier bis 14 Jahren an. Sportlich wird es auch, wenn der TV Oyten zum Fußballspielen einlädt und beim Schützenverein Mühlentor erste Erfahrungen mit Pfeil und Bogen gesammelt werden können. Auf einen dicken Fang können derweil die Teilnehmer von "Angeln am Rathaus" mit den Fischereifreunden hoffen. Der Lanz-Bulldog-Club bietet wieder seine beliebte Kremserfahrt durch die Wümme-Landschaft an. Und im großen Ofen des Heimathauses wird ausnahmsweise mal kein Butterkuchen gebacken, sondern unter der Aufsicht des Heimatvereins leckere Pizzen.

Auch Kinder und Jugendliche, die in den Ferien unbedingt mal in der Schule vorbeischauen wollen, kommen auf ihre Kosten bei einem zweitägigen Lego-Roboter-Workshop in der IGS Oyten. Dabei soll der Fahrroboter aus den Steinen nicht nur gebaut werden, sondern auch fachgerecht programmiert werden, damit er durch einen Parcours gesteuert werden kann. Zu Ende geht das Ferienprogramm dann wieder im und am Freiraum mit einem schmackhaften Abschluss-BBQ.

Bis dahin sollte auch eine für den Freiraum entscheidende Personalie entschieden sein. Denn seit dem Abgang von Martin Haff als Jugendkoordinator ist die Stelle, die auch die Leitung der Einrichtung beinhaltet, vakant. "Wir sind nun aber in den letzten Zügen des Auswahlverfahrens", berichtet Cordes. Und da einige Bewerbungen eingegangen seien, sollte Oyten bald auch wieder über einen Jugendkoordinator oder eine Koordinatorin verfügen.

Das gesamte Ferienprogramm ist im Internet unter www.freiraum-oyten.de einzusehen. Dort stehen zu allen Angeboten die Angaben, für welche Altersgruppe sie geeignet sind und ob ein Teilnahmebeitrag erhoben wird. Die Anmeldung ist bis zum 20. Juni möglich.