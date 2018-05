Petra Seidel mit ihren Memoboards. (Björn Hake)

Achim. Zettelchaos gibt es bei Petra Seidel nicht. Weder im Arbeitszimmer noch im Flur oder in der Küche. Dafür hat die Achimerin schon vor vielen Jahren gesorgt. Denn überall in ihrer Wohnung hat sie Memoboards angebracht – kleine und auch größere Holztafeln mit Wäscheklammern, Haken und Dosen, um alles Wichtige zu verstauen und zu befestigen. Mittlerweile macht sie diese Memoboards aber schon länger nicht mehr nur für sich alleine, sondern hat sich mit ihren kreativen Boards unter dem Label „Wohnschätzchen“ selbstständig gemacht.

An diesem Nachmittag steht Seidel in einem kleinen Raum, umringt von ihren Memoboards. Alle vier Wände sind damit vollgehängt. Es ist ihr Ausstellungsraum und der trägt seinen Namen nicht umsonst. In die Mitte des Raumes hat Seidel extra zwei Stühle gestellt. „Ich habe bei den Kunsthandwerkermärkten, auf denen ich unterwegs war, die Erfahrung gemacht, dass sich die meisten Menschen viel Zeit nehmen, um die verschiedenen Memoboards genau zu studieren“, sagt sie. „Wenn sie das hier in meinem Geschäft machen, sollen sie es auch bequem haben.“ Ihr Geschäft, das war bis vor Kurzem noch eine Ferienwohnung mitten in einem Wohngebiet in Achim-Baden. In der unteren Etage ihres Wohnhauses hat Seidel aber mittlerweile Platz gemacht, um sich kreativ so richtig ausleben zu können.

Und diesen Platz nutzt sie, so gut es geht. In dem einen Regal reihen sich verschiedenste Acrylfarben und Spraydosen aneinander. Gegenüber stehen kleine Kisten mit allen möglichen Klammern, ein Stückchen weiter lagern Gläser, Dosen, Stoffe und andere Materialien, die Seidel auf ihren Holzplatten verarbeitet. „Überall, wo ich unterwegs bin, egal ob im Urlaub oder einfach so in der Stadt, schaue ich, was ich vielleicht für meine Memoboards gebrauchen kann“, erzählt die 53-Jährige. Was dann letztlich an den Holzplatten landet, seien häufig Zufallsfunde.

„Natürlich entwerfe ich auch Boards nach individuellen Wünschen, etwa zu Geburtstagen oder anderen Anlässen“, sagt Seidel. „Der Großteil ist aber einfach meiner eigenen Kreativität entsprungen.“ Und der sind – das wird bei einem Blick auf ihre bisherigen Arbeiten schnell klar – offenbar keine Grenzen gesetzt. Mehr als Hundert verschiedene Boards hat Petra Seidel nach eigenen Angaben schon angefertigt.

Angefangen hat alles vor gut vier Jahren. „2014 habe ich beschlossen, meinen Job zu kündigen und mir einfach mal eine Auszeit zu nehmen“, erzählt Seidel. Bis dahin hatte sie als Büroleiterin in einer Schülerhilfe gearbeitet. „Ein halbes Jahr ging das mit der Auszeit gut, dann habe ich schon wieder nach neuen Aufgaben gesucht.“ Ihr Wunsch sei es schon immer gewesen, einmal auf Handwerkermärkten zu stehen. „Womit wusste ich zu dem Zeitpunkt allerdings noch nicht“, sagt sie und lacht. „Mir war nur klar, dass ich etwas schaffen wollte, was praktisch ist und nicht nur rumsteht.“ Ihre Wahl fiel schließlich auf die Memoboards – „einfach, weil ich sie selbst überall nutze“.

Ihre kreative Energie habe Seidel nach eigenen Angaben früher nie richtig ausleben können. Jetzt sei das anders. Und auch in Zeiten von Smartphones und Co. gebe es noch genügend Menschen, die zu Hause ein Zettelchaos hätten. „Ich habe außerdem auch schon Boards nur für Schmuck oder Fotos gemacht. Und viele betrachten die Memoboards auch einfach als ein Dekoelement an ihrer Wand“, freut sich Seidel. Aus diesem Grund greift die 53-Jährige gerne auch mal auf durchaus ungewöhnlich Materialien zurück. So hat sie auf verschiedenen Memoboards beispielsweise schon T-Shirts oder Pfauenfedern verarbeitet. „Die Kreativität kommt meist beim Arbeiten“, erklärt Seidel. Wie lange die Badenerin an einem ihrer Boards arbeitet, ist daher auch ganz unterschiedlich. „Manche sind in wenigen Stunden fertig, für andere brauche ich mehrere Tage“, sagt sie. „Die reine Arbeitszeit ist in der Regel nicht lange, aber das Überlegen vorher gehört ja immer auch mit dazu.“

Das nächste Mal präsentiert Petra Seidel ihre individuellen Memoboards in der Region vom 8. bis zum 10. Juni beim Etelser Schlossgartenfest. Ihr Geschäft in der Danziger Straße 9 hat immer mittwochs und freitags von 10 bis 17 Uhr geöffnet.