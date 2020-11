Das Adventsangebot startet an diesem Sonnabend in der St.-Petri-Kirche. (FOCKE STRANGMANN FOTOS)

Die Advents- und Weihnachtszeit werden aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr anders werden als gewohnt. Doch bei der Kirchengemeinde St.-Petri in Oyten haben sich viele Haupt- und ehrenamtliche Mitarbeitende einiges ausgedacht, damit Advent und Weihnachten trotzdem gefeiert werden können.

So gibt es an allen vier Adventssonnabenden, also am 28. November erstmals, in der St.-Petri-Kirche unter dem Titel „Wort und Musik im Advent“ jeweils ab 17 Uhr etwa 30 Minuten adventliche Musik mit kurzen Texten zum Innehalten und Nachdenken bei Kerzenschein und Lichterglanz. „Verweilen, Zuhören, gemeinsam mit anderen Advent erleben und sich auf Weihnachten einstimmen, Balsam für Herz und Seele in schwieriger Zeit“, kündigt die Kirchengemeinde an. Ute Becker wird mit anderen Musizierenden für die stimmungsvolle Musik sorgen. Die Ehrenamtlichen Ilka Esselmann-Kratz, Ulrike Hoffmann und Birgit Strübing sowie Pastorin Silke Oestermann werden die geistlichen Impulse gestalten.

Eine weitere Aktion trägt den Titel „Advent im Koffer“. Wie in vielen Krippenspielen suchen Maria und Josef auch in Bassen und Oyten ab dem ersten Advent ein Dach über dem Kopf. Pastorin Oestermann wird Maria, Josef und einen Esel auf Herbergssuche schicken. Dazu wird sie die drei Krippenfiguren aus Holz in einem Koffer zu einer Familie aus Bassen bringen, wo sie sich einen Tag aufhalten sollen. „Die Gastgebenden können sich überlegen, wie sie diesen Tag mit Maria und Josef gestalten wollen, und sollen dann in ein Tagebuch, das dem Koffer beiliegt, ihre Gedanken oder Erlebnisse mit Maria und Josef schreiben“, heißt es von der Kirchengemeinde. Am nächsten Tag sollen sie den Koffer weiter bringen in ein anderes Haus ihrer Wahl in der Gemeinde. Wer den Koffer am 23. Dezember bekommen hat, soll diesen am 24. Dezember morgens ins Pfarrhaus, Bassener Dorfstraße 11, bringen, damit Maria und Josef die Heiligabendgottesdienste mitfeiern können.

Kleine Aufmerksamkeiten

Am 1. Dezember startet in Oyten die Adventsaktion „24x Lächeln schenken“ und lädt Menschen zum Mitmachen ein. Wie bei einem Adventskalender öffnet sich jeden Tag ein Türchen auf der Webseite www.kirche-oyten.de – allerdings nicht mit Schokolade oder Geschenken, sondern mit praktischen Aufgaben und Ideen, die Freude schenken und Menschen zum Lächeln bringen. „Keine großen Aktionen, sondern Aufmerksamkeit für unser Umfeld, die ganz normalen Helden des Alltags, um Dinge und Menschen, die uns am Herzen liegen“, erklärt die Kirchengemeinde.

Statt eines gemeinsamen Bastelnachmittags im Gemeindehaus gibt es in diesem Jahr „Basteln to go“. Ein Team um Birgit Strübing und Ilka Esselmann-Kratz packt eine Anleitung und Material für eines von drei Bastelprojekten samt einer kleinen Wohlfühlüberraschung in eine Tüte. Die gefüllten Tüten stehen dann am 5. Dezember in der Zeit von 15 bis 16.30 Uhr vor dem Gemeindehaus am Kirchweg in Oyten zur Abholung bereit. Aus organisatorischen Gründen ist in jedem Fall eine telefonische Anmeldung bis zum 3. Dezember im Kirchenbüro (0 42 07 / 9 11 40) erforderlich.

Ab dem vierten Advent verschenkt die Kirchengemeinde „Weihnachten in der Tüte“ für Menschen, die Zuhause Weihnachten feiern möchten. In der Tüte findet sich ein kleines Heft mit der Weihnachtsgeschichte, Gebeten und Liedern, um zu Hause eine Andacht feiern zu können. Zusätzlich werden die Tüten kleine Geschenke und Überraschungen enthalten. „Damit die Geschenke passen, wird es sowohl eine Tüte für Erwachsene als auch eine für Familien mit Kindern geben“, lässt die Kirchengemeinde wissen. Die Tüten können – solange der Vorrat reicht – vor der St. Petri Kirche und vor dem Gemeindezentrum in Bassen abgeholt werden.

An den drei Tagen vor Heiligabend öffnet das Team der „Offenen Kirche“ jeweils von 15.30 bis 17.30 Uhr die St.-Petri-Kirche. „So können auch die, die an den Festtagen zu Hause bleiben, den geschmückten Weihnachtsbaum, Krippe und Kerzenglanz in Ruhe genießen“, lässt die Kirchengemeinde wissen. Vielleicht lade zudem die eine oder andere Station zum Mitmachen ein.

Anmeldungen für Gottesdienste

Für Heiligabend plant die Kirchengemeinde acht 20-minütige Kurzgottesdienste. Dabei werden selbstverständlich die geltenden Abstands- und Hygienevorschriften umgesetzt. Ein Mund-Nasen-Schutz ist zu tragen und statt selbst zu singen, dürfen die Besucher der weihnachtlichen Musik einfach zuhören und sie genießen. „Für allzeit frische Luft ist gesorgt, es empfiehlt sich, warm anzuziehen“, heißt es in der Ankündigung. Dieses Jahr werden coronabedingt weniger Personen in der Kirche und Blocks Huus Platz finden. „Um niemanden Heiligabend nach Hause schicken zu müssen, weil alle Sitzplätze belegt sind, ist dieses Jahr für alle Heiligabendgottesdienste vorab eine Platzreservierung notwendig“, betont die Kirchengemeinde. Natürlich sei die Buchung der Plätze kostenlos.

Ab dem zweiten Advent, also dem 6. Dezember, ist eine Anmeldung per E-Mail für Gottesdienste in Oyten oder durch die Abholung von Eintrittskarten in Bassen möglich. Alle Zeiten der Gottesdienste und Wissenswertes zum Anmeldeverfahren gibt es unter www.kirche-oyten.de. Dort finden Interessierte auch weitere Infos über alle geplanten Aktionen.