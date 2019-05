Von der Jury zum Gewinner gekürt: Die Fußgruppe „Friends forever“, deren Mitglieder in Heißluftballonkörbe gestiegen waren. (Björn Hake)

Der Fantasie waren bei der Gestaltung der Festwagen und Kostüme für den Umzug im Rahmen des Fischerhuder Maifestes, das unter dem Motto „De Welt to Gast inne Hu’e“ steht, keine Grenzen gesetzt. Beim Höhepunkt der mehrtägigen Traditionsveranstaltung, die am kommenden Wochenende ihren Abschluss findet, säumten Hunderte Schaulustige die Straßen und sorgten für eine großartige Atmosphäre. Rund 30 Wagen und Fußgruppen machten sich in Quelkhorn auf den Weg durch die beiden Ortschaften.

An den Straßenrändern hatten die Anwohner schon zeitig Gartenbänke, Klappstühle und Bierzelt-Garnituren aufgebaut. Kinder trugen Leinenbeutel, um die vielen geworfenen Süßigkeiten einzusammeln und jubelten bereits leeren Wagen und Treckern zu, die sich auf den Weg zum Treffpunkt an der Quelkhorner Straße „Trifte“ machten. Ein Radfahrer fasste mit der rechten Hand den Lenker an und hielt in der linken eine Torte, die sicher für die Kaffeetafel des Grundschul-Fördervereins bestimmt war.

Buntes Treiben herrschte zur Mittagszeit am Sammelpunkt. Schaulustige mischten sich unter die Umzugsteilnehmer, bestaunten Kostüme sowie Festwagen. Dirk Gieschen legte mit seinen Leuten die Reihenfolge für den Festumzug fest. Dabei achteten die Organisatoren darauf, dass diejenigen mit lautstarker Musik und hohem Alkoholaufkommen ans Ende kamen.

„Überrascht, was hier los ist“

„Ich bin überrascht, was hier los ist“, schwärmte Michael Kallhardt, Vorsitzender des Heimatbunds Fischerhude-Quelkhorn. „Zum Glück ist es trocken. Wir hatten auch schon Regen, Schnee und Kälte“, erinnerte er sich. Der Umzug startete mit kleiner Verspätung, weil die Polizei erst noch bei einem Verkehrsunfall im Einsatz war. „Alle Lampen an“ stand auf einem großen Banner – aufgestellt von der Volleyball-Abteilung des örtlichen Sportvereins. „Wir wollen eine Beleuchtungsanlage für unser Beachfeld“, erklärte Mitstreiterin Carla Hasekamp.

Der Queen wurde es wegen des Brexits zu bunt und daher wanderte sie, Ira Wilkens, nach Fischerhude aus, wo sie mit den Dienstagsfrauen des Turn- und Sportvereins am Umzug teilnahm. (Björn Hake)

Sogar die englische Queen war in Fischerhude zu Gast, weil sie den Brexit satt hat – die Dienstagsfrauen des Turn- und Sportvereins nahmen die von Ira Wilkens verkörperte Königin gerne auf. „Mit den Touris ist das famos, endlich wird wi uns Plunder los“, freuten sich die Plattdüütschen, dass sie Altes verkaufen konnten. Ein Freundeskreis nannte sich „Mai-Böcke“.

Seinen Outdoor-Relax-Bereich präsentierte ein Pferdehotel, das mit dem Spruch „Entspannung, Spaß und Sport gibt’s alles hier im Ort“ auf Vorteile bei einem Besuch im Künstlerdorf hinwies. „Am 1. Mai herrscht auf Malle Ruhe, denn zum Feiern kommen alle inne Hu’e!“ verkündeten schmucke Fischerhuder Deerns, während die Landjugend international zugab, dass sie keine Grenzen kennt.

Gewinner: „Friends forever“

Das unverwechselbare Tuckern des alten Lanz-Treckers war unüberhörbar, als der Bulldog-Club Oyten-Bassen losfuhr. Die Feuerwehr Fischerhude-Quelkhorn hatte vorne ein Rettungsboot aufgesetzt, in dem später ein Kollege kräftig ruderte, doch zunächst galt es, ein Leck zu neutralisieren. Sehenswert war der Beitrag der Gemeinschaft „Friends forever“: Alle Teilnehmer waren jeweils in einen Korb gestiegen, an dem ein bunter „Heißluftballon“ hing.

Ihre gute Idee zahlte sich aus, denn die Jury mit je einem Vertreter der teilnehmenden Vereine gab dieser Gruppe die höchste Punktzahl. Knapp dahinter landete eine Fußgruppe namens „Meine Lieblingsgruppe“, gefolgt von der Feuerwehr Fischerhude-Quelkhorn. Die drei Gewinner bekommen Geldpreise. Für Musik sorgten unter anderen der Fanfarenzug Achim und der Spielmannszug Grasberg, die sich in den Konvoi einreihten. Von einem Bassener Anhänger erklang der Heimat-Klassiker „Wir sind die Niedersachsen“, als der Traktor unter prächtiger Stimmung auf die Hauptstraße einbog.

Polizei: Abends wenige Zwischenfälle

Beim „Tanz in den Mai“ am Vorabend und in der Nacht zu Mittwoch herrschte in Fischerhude laut Polizei bis auf wenige Zwischenfälle eine ausgelassene Stimmung unter den rund 2500 Gästen auf dem Festgelände. So musste einem alkoholisierten und aggressiven 20-jährigen Ottersberger gegen 1 Uhr morgens der Zugang zum Festzelt zunächst durch das Sicherheitspersonal und schließlich durch die Polizei selbst untersagt werden. Weil der junge Mann den Anweisungen nicht nachkam, musste er letztlich die Nacht in der Polizeizelle verbringen.

Und gegen 3.15 Uhr stieß die Polizei auf einen 49-jährigen Ottersberger, der seine Notdurft in der Öffentlichkeit verrichtete. Darauf angesprochen, zeigte er sich renitent, beleidigte die Polizisten und flüchtete plötzlich ins Getümmel. Nur wenig später fiel er dort jedoch wieder durch unangemessenes Verhalten auf. Nachdem der Sicherheitsdienst ihn aus dem Festzelt gebracht hatte, beleidigte er die anwesenden Polizeibeamten erneut.