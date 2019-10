Winzer Roland Hicks (Mitte) vom Weingut Funk betreut und berät seine Gäste gern. Der Experte hatte beim "Herbstgeflüster" ein reichhaltiges Angebot aufgefahren. (Björn Hake)

„Es ist ein kleines gemütliches Event“, sprach Jan Siemsglüss, der mit seinem Team die Veranstaltung unter dem Titel „Herbstgeflüster“ zum dritten Male ausrichtete, vielen Besuchern aus der Seele. Der malerische Innenhof beim Schloss Erbhof und der idyllische Weg zum einladenden Baumpark boten von Freitag bis Sonntag das ideale Ambiente.

Der Veranstalter sah sich gezwungen, kurzfristig den Eintrittspreis von acht auf fünf Euro zu senken, weil einige Anbieter aus Krankheitsgründen abgesagt hatten. Aber auch so wurde den Besuchern eine bunte Palette mit Angeboten für die kältere Jahreszeit präsentiert. Da gab es – teilweise in Pagoden-Zelten – Erlesenes aus den Bereichen Haus und Garten, aber auch modische Accessoires für den Mann oder die Frau sowie für den Nachwuchs. Wer auf ausgefallene Feinkost steht, der kam ebenfalls auf seine Kosten.

Die Anbieter kamen unter anderem aus Dresden, Braunschweig, Hannover und Hameln sowie aus den Niederlanden, aber auch aus der näheren Umgebung. So bot Ikos aus Thedinghausen kostenloses Schminken für sie und ihn und Liten Villa aus Weyhe erstmals Wohn- und Dekorationsartikel im Shabby Style an. Vertreten waren auch der Förderkreis Erbhof, der Heimatverein und die Baumpark-Stiftung. Die Tourist-Information der Samtgemeinde Thedinghausen informierte über Fahrradtouren sowie über Urlaub und Freizeit in der Region. Führungen durch das Renaissance-Schloss Erbhof zählten ebenfalls zu den Angeboten.

Was passt besser zum Herbst als die Obsternte? Pflaumen, Äpfel und Birnen wurden an einem Stand aus Hamburg angeboten. Die Bekleidung für Jung und Alt bestand unter anderem aus Mützen und Hüten, Socken, Schals und warmen Sweatjacken. Im Innenhof fielen dem Besucher derweil gleich verrostete Gegenstände eines Ausstellers aus Gent auf, die unter anderem den besonderen Garten schmücken sollen: Stier und Fohlen standen neben großen Bögen, an denen sich Kletterpflanzen austoben können. Viele Vintage-Sachen konnten hier erstanden werden. Auf Holzarbeiten setzte ein anderer Mann, der grob bearbeitete Engel, aber auch feine Weinregale ausstellte.

„Das sind Zwiebeln, die den Frost brauchen. Die Blumen blühen dann im Frühjahr,“ erklärte Maurice Földessy aus den Niederlanden, der reihenweise Behälter mit Blumenzwiebeln aufgestellt hatte. „Die sind alle winterhart. Die muss man natürlich nicht mit reinnehmen“, fügte er an und gab dem Interessenten einen Tipp bei den Kaiserkronen: „Unbedingt schräg einsetzen, damit das Wasser rausläuft und sich nicht in der Wurzel staut.“ Einen passenderen Namen als Roland Hicks hätte der Verkäufer an einem Weinstand kaum haben können. Er bot unter anderem Riesling, Winzersekt, Saft und Kinderbowle an – alles aus Rheinland-Pfalz. Woanders fanden „Secc au Chocolat“, Winzer-Glühwein und alkoholfreier „Heißer Apfel“ ihre Abnehmer. Zu den ausgefallenen Leckereien – unter anderem Spezialitäten aus Österreich, Südtirol und Norwegen – zählte Salami mit Fleisch vom Rentier, Hirsch, Elch oder Strauß. Wärmende Felle für die kühle Jahreszeit verkaufte dieser Anbieter erstmals nebenbei. Auf laktose- und glutenfreie Spezialitäten hatte sich ein anderer Händler spezialisiert. An einem Stand konnte Maronenbrot, aber auch welches mit Buchweizen gekauft werden.

Für den sofortigen Verzehr boten sich unter anderem Spießbraten und Flammlachs vom lodernden Feuer an. Es wurde aber auch Kaffee und Kuchen serviert. Gewählt werden konnte zum Beispiel zwischen „Kalter Hund“ und Windbeutel, aber auch zwischen Mohn- und Apfelkuchen sowie Stollen, wie es ihn in der Adventszeit gibt. Am Sonnabend und Sonntag wurde wie vor zwei Jahren eine besondere Attraktion geboten: Mathias Trautmann aus Weimar trat als „Jochen, der Elefant“ auf und verblüffte Jung und Alt gleichermaßen, als er aus sicherer Entfernung seine Stimme vorn durch das Tier erklingen ließ. Auf musikalische Einlagen wurde dieses Mal verzichtet. „Die Gema-Gebühren waren einfach zu hoch“, begründete Jan Siemsglüss diese Maßnahme. Die Besucher kamen aber auch so auf ihre Kosten und nahmen viele Ideen und Eindrücke mit nach Hause.