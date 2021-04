Wenn die Politik grünes Licht für den Einstieg des Landkreises Verden als Gesellschafter bei Achim-West gibt, würde er ein Darlehen von zehn Millionen Euro zur Verfügung stellen. (Björn Hake)

Achim/Landkreis Verden. Die Kreisverwaltung hat das geplante Engagement des Landkreises Verden in der Achim-West Entwicklungsgesellschaft (AWE) präzisiert und es den Kreistagsfraktionen nun vorgestellt. Aus der Beschlussvorlage, die zunächst im Finanz- und Personalausschuss (13. April) und im Kreisausschuss (26. April) beraten und abschließend im Kreistag (30. April) beschlossen werden soll, geht hervor, dass der Kreis Verden „auf Bitte der Stadt Achim in Betracht zieht, die AWE GmbH mit einem Gesellschafterdarlehen von zehn Millionen Euro zu unterstützen“. Danach blieben noch rund 44 Millionen Euro übrig, die etwa zu gleichen Teilen von Achim und Bremen zu tragen wären, wobei Achim von seinem Anteil etwa fünf Millionen Euro an Vorlauf- und Planungskosten bereits bezahlt hat.

Wenn der Landkreis in die Gesellschaft des 150-Millionen-Euro-Projekts einsteigt, würde er einen Anteil von 20 Prozent tragen - diese Grundsatzentscheidung muss der Kreistag auf Basis des dann vorliegenden Vertragswerks jedoch erst noch fällen. Neben der Beteiligung in Höhe von einem Drittel (etwa 1,8 Millionen Euro) an der zu schaffenden A-27-Anschlussstelle Achim-West und der Stammkapitaleinlage (0,5 Millionen Euro) würde der Kreis dann das Gesellschafterdarlehen von höchstens zehn Millionen Euro zur Verfügung stellen und damit das Risiko der anderen beiden Gesellschafter verkleinern. Darüber hinaus bringe der Kreis seine „fachliche Kompetenz“ ein.

Neuordnung der Verkehrsflüsse

Dass sich der Landkreis überhaupt finanziell an dem Gemeinschaftsprojekt der Achimer und Bremer beteiligt, ist inzwischen politisch mehrheitsfähig (wir berichteten). Aus Sicht der Kreisverwaltung stellt das Projekt Achim-West „für den Nordkreis eine gemeindeübergreifende Infrastrukturmaßnahme dar“. Die Neuordnung der Verkehrsflüsse führe zu einer Entflechtung des Verkehrs und entlaste insbesondere die Ortsdurchfahrt Uphusen und das Gewerbegebiet am Bremer Kreuz. Das verkehrspolitische Interesse an diesem Projekt erstrecke sich über das Gemeindegebiet der Stadt Achim hinaus auf Oyten, Langwedel und Thedinghausen. „Von der Verbesserung der Pendler-, Einkaufs-, Liefer- und Zulieferverkehre profitiert über die Stadt Achim hinaus die gesamte Region“, ist die Kreisverwaltung überzeugt.

Achims Bürgermeister Rainer Ditzfeld zeigte sich auf Nachfrage erfreut über die generelle Absicht des Kreises, die ein „gutes Zeichen“ der Anerkennung für den Stellenwert des Projekts für die Region sei. Schließlich sind zehn Millionen Euro mehr als fünf Mal so viel Geld, wie der Landkreis bisher für Achim-West locker machen wollte. In Ditzfelds Worten schwang jedoch ein wenig die Hoffnung mit, dass es sich bei der Summe um einen Zuschuss und nicht um ein Darlehen handelt. „Wenn es ein Darlehen wird, müssen wir gucken, wie wir damit umgehen“, sagte der Rathauschef. Mitte April soll es ein Treffen mit dem Kreis und mit Bremen zum Thema Finanzierung geben.

Vermeidung von Abwanderungen

Für den Kreis Verden als Gesellschafter sieht die Verwaltung den Vorteil, dass er bei der Vermarktungs- und Ansiedlungspolitik sicherstellen könne, dass die Möglichkeit von Abwanderungen von Gewerbebetrieben vermieden wird. "Denn erstens sind bei diesem länderübergreifenden Projekt kommunale Konkurrenzsituationen zu vermeiden und zweitens würden den gesamten

Kalkulationen über die gestiegene Steuerkraft der Region durch Achim-West die Grundlage entzogen, wenn es nur zu interregionalen Umverteilungen durch Abwanderungen kommen sollte", hält die Kreisverwaltung fest.

Die derzeitige Gesamtfinanzierungslücke für das Projekt beläuft sich auf rund 54 Millionen Euro, aber auch nur dann, wenn sich die 90 Hektar Gewerbefläche auch tatsächlich für insgesamt 63 Millionen Euro veräußern lassen. Die Beteiligung des Landes Niedersachsen liegt bei etwa 30 Millionen Euro, die Deutsche Bahn ist mit 1,3 Millionen Euro dabei. Das Gesellschafterdarlehen des Kreises könnte laut Verwaltung in Teilbeträgen von 2022 bis 2026 nach Projektfortschritt ausgezahlt werden. Denn: Die AWE GmbH wird nicht von Anfang an in der Lage sein, Überschüsse zu erwirtschaften. Daher ist beabsichtigt, dass die AWE GmbH erst ab 2027 das Darlehen des Landkreises zu tilgen beginnt.