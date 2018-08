Bis zum Ende dieser Woche sollen die Erdarbeiten beendet sein. Die Bepflanzung folgt dann später. (FR)

Nach einer etwa einwöchigen Verzögerung hat nun die Sanierung des Kreisels an der Schwalbenstraße begonnen. Das teilt die Verwaltung mit. Die Reparatur- und Wiederherstellungsarbeiten werden im Auftrag des Bremer Windparkbetreibers Energiekontor vorgenommen. In einem ersten Schritt wird der Schotter, der als Stabilisierung für die Schwertransporte zum Windpark Hemelingen diente, wieder ausgebaut, um daraufhin den Boden als Grundlage für die Gestaltung einzubringen. Auch beschädigte Bordsteine werden ausgetauscht. Nach Abschluss der Arbeiten in dieser Woche wird der Gärtner mit der Gestaltung beginnen und zunächst die Kiesflächen und deren Einfassung wieder einbauen. Die Bepflanzung erfolgt demnach je nach Witterungslage in den kommenden Wochen.