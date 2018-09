Landkreis Verden. Seit Freitag hat der Landkreis Emsland wegen des Moorbrandes in Meppen den Katastrophenfall ausgerufen. Das bedeutet, dass auch die Zahl der Helfer vor Ort aufgestockt wird. Am Freitagnachmittag machten sich daher auch Einsatzkräfte aus dem Landkreis Verden von Achim aus auf den Weg nach Meppen, um beim Löschen des Brandes zu helfen. „Wir werden insgesamt mit zwei Zügen, also etwa 40 bis 60 Einsatzkräften vor Ort sein“, sagte Christof Dathe, Pressesprecher der Kreisfeuerwehr, vor der Abfahrt der Feuerwehrleute.

Vor Ort würden insbesondere Wassertransportzüge benötigt, weil für das Löschen des Feuers in der Moorschicht viel Wasser gebraucht werde. „Es ist geplant, dass die Einsatzkräfte aus dem Landkreis etwa 48 Stunden in Meppen im Einsatz sein werden“, prognostizierte Dathe. Genau lasse sich dieser Zeitraum aber nicht festlegen. Aus allen 60 Ortsfeuerwehren des Landkreises sind Einsatzkräfte an der Aktion beteiligt. Insgesamt versuchen in Meppen derzeit rund 1300 Feuerwehrleute, den Moorbrand zu löschen.