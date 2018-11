Arbeiten an einer bestehenden Erdgastransportleitung erfordern nach Angaben der Gasunie und der Stadt eine Sperrung der Kreisstraße 6 im Bereich des Abschnitts Einmündung K 6/K 23 und der Einmündung K 6 Badener Holz/Verdener Bergstraße. Die Sperrung beginnt bereits am kommenden Montag, 5. November. Die K 6 soll für etwa sechs Wochen voll gesperrt werden. Auch die Autobahnbrücke Verdener Bergstraße wird für Autos gesperrt, die Radwegeverbindung über die Brücke bleibt offen. Für den Kfz-Verkehr ist eine Umleitung ausgeschildert. Der Linienbus und der Bürgerbus fahren die Haltestellen Nordhornsberg und Autobahnbrücke nicht an. Eine Ersatzhaltestelle für den Bürgerbus ist an der Einmündung K 6 /Badener Feldweg ab Dienstag eingerichtet.