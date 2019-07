Langwedel. Die Kreisstraße 10 (Hollenstraße) in der Ortslage Dahlbrügge in Langwedel erhält einen neuen Fahrbahnbelag. Die Straße wird daher vom Ortseingang Dahlbrügge bis zur Kreuzung Hollenstraße/Dahlbrügger Landstraße von Donnerstag, 18. Juli um 7 Uhr bis Mittwoch, 24. Juli um 18 Uhr für den gesamten Verkehr voll gesperrt. Das hat die Verdener Kreisverwaltung mitgeteilt. Die Umleitungsstrecke führt von Dahlbrügge über Holtebüttel, Nindorf nach Langwedel sowie in umgekehrter Richtung und wird über Hinweistafeln ausgeschildert. Der Landkreis Verden bittet bezüglich der Behinderungen um Verständnis.