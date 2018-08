Der Kreisverkehr an der Schwalbenstraße. (Christian Walter)

Achim. Eigentlich sollte der Kreisverkehr an der Schwalbenstraße, über den – wie berichtet – die Schwertransporte zum Windpark Hemelingen abgewickelt worden sind, in dieser Woche wieder hergerichtet werden. Das erklärte der städtische Verkehrsplaner Stefan Schuster am Montag. Aber: "Nach Auskunft des beauftragten Straßenbauunternehmens verzögern sich die Instandsetzungsarbeiten aufgrund personeller Engpässe um etwa eine Woche und sind nun für Anfang kommende Woche eingeplant."

Nach Abschluss dieser Arbeiten werde dann das Gartenbauunternehmen mit der Gestaltung der Kreismittelinsel beginnen und den Ursprungszustand wieder herstellen. Und zwar ebenfalls auf Kosten des Windparkbetreibers, wie es vereinbart worden war – das hatte die Stadt bereits im Vorfeld erklärt. Die Bepflanzung mit den vier Farben des Logos der Stadt Achim (gelb, grün, rot und blau) werde aber erst nach dem Sommer, je nach Witterung, erfolgen. "Die Stauden können im Herbst besser und ohne zusätzliche Bewässerungsarbeiten anwachsen", sagte Schuster. Alle Fahrbeziehungen sollen während der Arbeiten weiterhin möglich sein.