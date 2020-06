Nach 14 Uhr ist zunächst keine Betreuung mehr für Kinder in den städtischen Kitas möglich. (Michael Braunschädel)

Unter Berücksichtigung der geltenden Corona-Verordnung und der Hygieneregeln wird in den städtischen Kindertagesstätten ab Montag, 22. Juni, ein eingeschränkter Regelbetrieb aufgenommen. Das hat Fachbereichsleiterin Wiltrud Ysker am Donnerstag mitgeteilt. Alle Krippen- und KiTa-Kinder, die einen Platz in einer Ganztagsgruppe oder in einer verlängerten Vormittagsgruppe haben, bekommen täglich ein sechsstündiges Betreuungsangebot in der Zeit von 8 bis 14 Uhr. Für Kinder, die vor der Corona-Krise eine Vor- oder Nachmittagsgruppe besucht haben, wird täglich eine Betreuung von 3,5 bis 4 Stunden angeboten. Horteinrichtungen bieten die vereinbarten Betreuungszeiten an. „Die bisherige Notbetreuung wird zu Gunsten der Versorgung aller Kinder in der bisherigen Form nicht mehr angeboten“, erklärte Wiltrud Ysker.

Wie sie ausführte, würden die Eltern per Brief und über direkte Ansprache durch die Kitas informiert. Für weitere Fragen stünden die jeweiligen Kita-Leitungen zur Verfügung. Allerdings regt sich bereits Kritik: „Die Betreuungszeiten werden nur noch von 8 bis 14 Uhr sein. Es wird kein Frühdienst und kein Spätdienst mehr angeboten. Was machen die Eltern, die Vollzeit arbeiten müssen und ihre bezahlten Tage bereits aufgebraucht haben“, fragt eine Achimer Mutter in einer E-Mail an unsere Redaktion. Sie versteht nicht, dass die Stadt Achim dies nicht anders regeln könne. „In anderen Gemeinden geht es anders“.

Ysker sagte, dass sobald weiteres Personal zur Verfügung steht, eine weitere Stabilisierung des Regelbetriebes angestrebt werde. Die eingeschränkte Betreuung liege an fehlenden Personalressourcen aufgrund von unbesetzten Stellen, Zugehörigkeit zur Risikogruppe, Langzeiterkrankungen und Betreuung eigener Kinder. Auch fordere die Einhaltung umfangreicher Hygieneauflagen zum Schutz aller Akteure einen höheren Personaleinsatz. Wiltrud Ysker: „Es ist nicht möglich, ein gruppenübergreifendes Angebot für weitergehende Öffnungen zu gewährleisten, weil weiterhin die Gruppen nicht gemischt werden sollen.“ Weiterhin gilt, dass die Kinder ihre Verpflegung selbst mitbringen.