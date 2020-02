Der Zustand der Bahnhofstoiletten in Achim sorgt immer mal wieder für Kritik. (FOCKE STRANGMANN)

Jeden dritten Mittwoch im Monat kommen die Fahrerinnen und Fahrer des Achimer Bürgerbusses zu einem Treffen zusammen. Das hat mittlerweile schon Tradition. Ebenso regelmäßig wie die Treffen selbst kommt dabei auch ein Thema auf den Tisch: der schlechte Zustand der öffentlichen Toiletten am Achimer Bahnhof. „Ich selbst bin jetzt seit fünf Jahren Fahrerin beim Bürgerbus und die Bahnhofstoiletten sorgen bei uns schon seit sehr langer Zeit für Unmut“, berichtet Silvia Klemt. Und je länger die Probleme andauern, umso größer wird der Unmut.

„Eine Tour mit dem Bürgerbus dauert für uns Fahrer drei Stunden. Da müssen wir natürlich zwischendurch manchmal auch aufs Klo“, sagt Klemt. Die Toiletten am Bahnhof sei dafür die einzige Möglichkeit. „Die sind allerdings meist so verdreckt, dass man sie gar nicht benutzen möchte. Es ekelt einen richtig an.“ Schon häufig hätten sie das moniert, passiert sei allerdings wenig. „Einige Fahrer sind mittlerweile so weit, dass sie mit dem Gedanken spielen, ihr Ehrenamt an den Nagel zu hängen – zumindest so lange, bis es eine Lösung für das Problem gibt“, berichtet Klemt. Als Fahrerin des Bürgerbusses sei sie ehrenamtlich für die Menschen in Achim da – „und jetzt soll auch mal was für uns gemacht werden“, fordert sie.

„Unerfreuliches Thema“

Doch nicht nur bei den Bürgerbusfahrern, auch in der Achimer Verwaltung selbst ist das Thema nicht neu und nur allzu gerne würde man es vermutlich schnell zu einem zufriedenstellenden Ende bringen. Das ist allerdings nicht ganz so leicht. „Es ist auch für uns ein sehr unerfreuliches Thema“, gibt Steffen Zorn, Leiter des Fachbereichs Bauen und Stadtentwicklung, zu. Die Stadt ist allerdings nicht Eigentümer des Bahnhofs. Bis zum Jahr 2012 gehörte das Gebäude der Bahn, danach wurde es bekanntlich an einen Hamburger Geschäftsmann verkauft. Zwischenzeitlich habe es eine Verabredung mit den Betreibern des im Bahnhof ansässigen Fotostudios gegeben, die die Toiletten morgens auf- und abends wieder zugeschlossen haben.

„Vor rund einem halben Jahr hat der Eigentümer des Bahnhofsgebäudes allerdings Eigenbedarf angemeldet“, berichtet Zorn. Damit hätte die Stadt dann vollständig auf die Toiletten verzichten müssen. „Wir haben daraufhin allerdings intensiv mit ihm verhandelt, damit wir die öffentlichen Toiletten weiter vorhalten können“, berichtet Zorn. Das Ergebnis: Zwei der drei Toiletten werden weiterhin öffentlich zur Verfügung stehen. „Dazu muss vor Ort noch ein kleiner Umbau vollzogen werden“, kündigt Zorn an. Im Zuge dessen sollen die Toiletten dann auch mit einem elektronischen Schließsystem ausgestattet werden, das den Zugang in den Nachtstunden verhindert. „Wir können die Toiletten nicht die ganze Zeit geöffnet haben, weil wir dann große Probleme mit Vandalismus hätten.“

Neue Toiletten geplant

Mit dem kleinen Umbau soll dann auch die Sauberkeit der Örtlichkeiten verbessert werden. „Wir wollen den Reinigungsturnus auf jeden Fall erhöhen“, verspricht Zorn. Das Ziel der Stadt sei es, die Situation vor Ort zukünftig zu verbessern. Es sei natürlich auch für die Stadt nicht schön, wenn die Toiletten so verunreinigt sind. „Ganz verhindern könnten wir das allerdings nur, wenn wir jemanden einstellen, der rund um die Uhr vor Ort ist.“ Mittelfristig soll es aber ohnehin eine andere und vor allem bessere Lösung geben: „Im Zuge der Entwicklung der Nördlichen Innenstadt wollen wir an anderer Stelle öffentliche Toiletten schaffen“, sagt Zorn.