Die Finanzierung des geplanten Gewerbegebietes Achim-West ist noch immer nicht abschließend geklärt. (Christian Walter)

Montagabend, 17 Uhr. Die Sitzung des Ausschusses für Organisation, Finanzen und Personal begann im Achimer Rathaus. Doch der Ratssaal war nahezu leer. Lediglich der Ausschussvorsitzende Volker Wrede, Klaus Blauert (parteilos) sowie Monika Meyer und Kämmerer Peter Hollwedel von der Verwaltung hatten an dem großen Tisch Platz genommen. Der Rest der Ausschussmitglieder war aber natürlich trotzdem anwesend – dieses Mal aber eben nur digital aus ihren jeweiligen Wohnzimmern oder Büros zugeschaltet.

Und nur wenige Minuten nach Beginn der Sitzung waren alle Anwesenden sicherlich auch mehr als froh über die reduzierte Zahl im Ratssaal. Denn zu verstehen waren die Mitglieder vor Ort zumindest für die anwesenden Bürger und Pressevertreter aufgrund von Rückkopplungen kaum. Ganz anders sah das bei den digital Zugeschalteten aus. Und so verabschiedete sich Achims Kämmerer Peter Hollwedel kurzerhand in sein Büro, um sich von dort aus zuzuschalten. Denn immerhin war er in dieser Sitzung einer der wichtigsten Ansprechpartner. Schließlich ging es um die Beratungen für den neuen Doppelhaushalt der Stadt.

Fragliche Entwicklung

„Der Haushaltsplan steht unter den Vorzeichen der völlig fraglichen Entwicklung in diesem Jahr“, leitete Hollwedel mit Blick auf die andauernde Corona-Pandemie die Beratungen ein. Die Aufgabe der Stadt sei es aber dennoch weiterhin zu investieren und auch freiwillige Leistungen wie beispielsweise kulturelle Einrichtungen zu ermöglichen. „Denn auch das ist unsere Aufgabe als Stadt.“ Wie berichtet, rechnet die Stadt im Ergebnishaushalt für das Jahr 2021 mit einem Defizit von über 1,9 Millionen Euro. Für das Jahr 2022 wird mit einem Minus von knapp 650.000 Euro kalkuliert.

Viel Spielraum für individuelle Wünsche bietet sich da also nicht. Die Aufgabe der Politik ist es daher nun zu schauen, wo möglicherweise gespart werden kann, welche freiwilligen Ausgaben vielleicht gestrichen werden müssen oder welche Pflichtaufgaben reduziert werden können. „Wir sollten aber jetzt auch nicht in Panik verfallen und alle freiwilligen Aufgaben der Stadt hinterfragen“, besänftigte Hollwedel. Man könne in den kommenden Fachausschüssen Ideen entwickeln und von Fall zu Fall prüfen, wo gegebenenfalls noch etwas eingespart werden kann.

Pflichtaufgaben auf dem Prüfstand

„Die Frage, ist ja, bei welchen Pflichtaufgaben leisten wir mehr, als eigentlich gefordert ist?“, sagte Jürgen Kenning (Grübe). Das lasse sich nach Angaben vom Ersten Stadtrat Bernd Kettenburg allerdings nicht so pauschal sagen. Es gebe bei jedem einzelnen Produkt Vorgaben, die erfüllt werden müssten, aber eben auch Gestaltungsspielraum. „Im Bereich der Schulen sind wir bei der IGS zum Beispiel verpflichtet, für die Verpflegung der Schüler zu sorgen“, erklärte Kettenburg. „Die aktuellen Planungen für eine Frischeküche gehen aber natürlich weit darüber hinaus. Die Varianten sind hier also sehr breit gefächert.“ Man müsse nun in den Fachausschüssen schauen, welche Wünsche noch vorhanden sind.

Für Diskussionen im Ausschuss sorgten dann allerdings noch Ausgaben, die die Verwaltung eigentlich noch gar nicht konkret beziffert hatte. Doch genau das war für einige Ausschussmitglieder das Problem. Es ging nämlich um das Großprojekt Achim-West. Einen genauen Sachstand zum Projekt sowie dessen Finanzierung kündigte die Verwaltung nämlich erst für die kommende Sitzung des Finanzausschusses Mitte Februar an. „Das wir jetzt wieder auf die nächste Sitzung vertröstet werden, finde ich gelinde gesagt nicht in Ordnung“, machte Isabel Gottschewsky (CDU) ihrem Ärger Luft. Unterstützung bekam sie dafür auch von Jürgen Kenning. „Bereits im November hatte die Verwaltung angekündigt, zur nächsten Sitzung konkrete Daten zur Verfügung zu stellen“, monierte er.

Zeitplan hängt wieder

Doch wie schon so oft hängt der Zeitplan für das Großprojekt wieder ein bisschen. „Ehrlich gesagt war es auch meine Erwartung, dass wir bis zur heutigen Sitzung Zahlen liefern können“, gab Kettenburg zu. „Aber wir sitzen bei diesem Projekt eben nicht alleine im Boot.“ Es gebe in den kommenden Tagen noch Gespräche mit Bremen, die dann auch Auswirkungen auf den Haushalt hätten. „Und wir wollten dem Ausschuss davor keine alten Zahlen präsentieren“, begründete er die Zurückhaltung und sagte gleichzeitig zu, die entsprechenden Daten dann „so schnell wie möglich“ an die Politiker weiterzugeben.

Wirklich zur Besänftigung der Ausschussmitglieder trug das allerdings nicht bei. „Von Beginn an ist bei diesem Projekt die Schwerfälligkeit von Bremen erkennbar“, kritisierte Karl Heinz Lichter (CDU). Es gebe Schwierigkeiten bei der Finanzierung und dabei, klare Aussagen zu machen. Ob Bremen tatsächlich ein verlässlicher Partner sei, stellte er daher infrage. „Es ist nicht in Ordnung, was Bremen hier mit uns macht“, machte Lichter seinem Ärger Luft. Er wünsche sich daher auch mehr Unterstützung vom Landkreis, um bei der Hansestadt „etwas Druck zu machen“. „Bremen muss sich endlich mal positionieren“, forderte Lichter.