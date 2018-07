Durch das Stadtcafé, das für mindestens zehn Jahre ins Nientkewitzhaus ziehen wird, wird der geplante große Wurf fürs Quartier für lange Zeit auf Eis liegen. (Björn Hake)

Achim. "Stillstand und Rückschritt statt Aufschwung" – das erkennt die Achimer FDP in der Innenstadt. Die Ratsfraktion und der Ortsvorstand der Liberalen kritisieren insbesondere "das vorläufige Scheitern der Neugestaltung des Fußgängerzonenviertels zwischen Bibliotheksplatz, Achimer Brückenstraße, Obernstraße und Herbergstraße". Weil eine Bäckerei mit Café dort für mindestens zehn Jahre einziehe (wir berichteten), seien alle Neugestaltungs- und Neubaupläne des ein Jahr lang veranstalteten Städtebauwettbewerbs über den Haufen geworfen worden.

"Der Wettbewerb, der im Übrigen von Anfang an nie Rücksicht auf die Interessen der dortigen Hauseigentümer genommen hat, beinhaltet einen Kardinalfehler", erklärte Fraktionschef Hans Baum in einer Stellungnahme. "Er hat nämlich eine kleinteilige Bebauung mit kleinen Geschäftsflächen vorgesehen, von denen man in Achim mehr als genug hat."

Auch die Achimer Grünen hatten, wie berichtet, jüngst unserer Redaktion gegenüber ihren Unmut über den Stillstand in der Innenstadt zum Ausdruck gebracht. Dass statt des erhofften großen Wurfes fürs ganze Quartier Herbergstraße nun "nur" das Stadtcafé ins Nientkewitzhaus ziehe und sich so die ursprünglich geplante Quartiersentwicklung für mindestens ein Jahrzehnt verzögert, hatten die Grünen nicht klaglos hingenommen. "Aber besser als ein Leerstand", hatte ihre Fraktionschefin Silke Thomas gesagt. Die Grünen wollen auch über die Sachstände zu einzelnen Projekten informiert werden und eine Arbeitsgruppe ins Leben rufen, die sich um die Aufenthaltsqualität und die Marktanordnung kümmert.

Die FDP fordert nun den großen Wurf, denn Hans Baum meint, dass es wenig bringe, "über Existenzgründungsprogramme Selbstständige in kleine leer stehende Ladenlokale zu bringen", wo sie mangels Umsatz und Gewinn dann schon bald scheitern müssten. Sinnvoller sei, die Sanierung von Innenstadthäusern mit der Schaffung von konkurrenzfähigen Geschäftsflächen voranzutreiben.

Und da spricht sich nun ausgerechnet jene FDP, die kürzlich noch erklärt hatte, die Lieken-Planung nicht weiter blockieren zu wollen und auch zuletzt dementsprechend abgestimmt hatte, dafür aus, weiter über ein Einkaufszentrum im Sanierungsgebiet Nördliche Innenstadt nachzudenken. "Durch ein Einkaufszentrum auf dem Lieken-Gelände hätte es sicher Kundenzustrom, Druck und Bewegung in der gesamten Achimer Innenstadt gegeben."

Die Achimer FDP betont, dass sie "so an ihren Plänen eines Einkaufszentrums im Prinzip festhält", bringt aber statt des geplanten Parkhauses ein neues Veranstaltungszentrum ins Gespräch, in dem Veranstaltungen aller Art, Events aus Sport, Musik und sonstiger Kultur ablaufen könnten. "Das ist als Lärmschutz sinnvoller als ein neues zur Ruine geweihtes Parkhaus." Gero Hocker resümiert mit Blick aufs Lieken-Gelände: "Außer Wohnungen bisher nichts gewesen."

Für das Lieken-Areal entwickelten Vorstand und Fraktion der Achimer FDP eine weitere Idee: "Dort könnte in Autobahnnähe verbunden mit Gastronomie eine von mehreren Achimer Schnell-Ladestationen für E-Fahrzeuge entstehen." Über solche Angebote müsse sich die Stadt ohnehin schleunigst Gedanken machen. Dabei gehe es um Autos und Lastwagen, allerdings ausdrücklich nicht um E-Bikes, die jeder auch zu Hause an der Steckdose aufladen könne.

Dass sich der Achimer Stadtrat mehrheitlich gegen ein Einkaufszentrum auf dem Lieken-Areal ausgesprochen hatte, haben die Liberalen demnach noch immer nicht verdaut. "Das war eine fatale Fehlentscheidung." Insbesondere vor dem Hintergrund "der Stagnation in der Marktpassage und der Hängepartie beim Umzug der Kreissparkasse", wie die FDP anmerkt. Die Marktpassagenverwaltung hatte dem ACHIMER KURIER kürzlich gesagt, dass eine Erweiterung nach wie vor im Gespräch, jedoch noch längst nicht spruchreif sei.