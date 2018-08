Die Badnutzer haben auf einer Infoveranstaltung Kritik geübt, nun können sie sich schriftlich zum neuen Konzept äußern. (Björn Hake)

Die Stadtverwaltung nennt ihre Vorschläge für eine bessere Wirtschaftlichkeit der Achimer Schwimmbäder eine Konsensvariante, hat damit aber bisher wenig Konsens mit den Badnutzern erzielen können (wir berichteten). Doch eines ist klar: Zumindest einen Kompromiss wird es am Ende geben müssen, wenn das Hallen- und das Freibad noch lange erhalten bleiben sollen. Das möchten immerhin alle: die öffentlichen Badbesucher, die Vereine und die Kursanbieter, ebenso die Achimer Stadtverwaltung und die Ratsleute.

Letztere entscheiden wohl im Dezember im Rahmen der Haushaltsberatungen über das neue Betriebskonzept. Bis dahin bekommen die Bürger allerdings noch die Gelegenheit, ihre Anregungen als schriftliche Stellungnahmen an die Verwaltung zu senden. Bis zum 31. August haben sie nun noch zwei Wochen Zeit, sich per E-Mail an hallenbad@stadt.achim.de zu äußern oder an die Stadt Achim, Fachbereich 3/Bäder, Obernstraße 38, in 28832 Achim zu schreiben.

„Die Frist brauchen wir, um die dann umfangreiche Vorlage für den Fachausschuss erarbeiten zu können“, sagt Steffen Zorn, Fachbereichsleiter Bauen und Stadtentwicklung und auch verantwortlich für die Bäder. Der Ausschuss für Sport und Kultur wird – laut derzeitiger Terminierung – am Dienstag, 13. November, zur öffentlichen Sitzung ab 17 Uhr im Rathaus zusammenkommen, um über das Bäderbetriebskonzept zu sprechen und eine Empfehlung für den Stadtrat zu formulieren. „Die Ergebniszusammenfassung wird vollständig in die Beratung eingebracht, wir wollen da transparent sein“, sichert Zorn zu.

Auf der städtischen Homepage (www.achim.de) können sich Bürger über das Gutachten informieren, das drei Varianten beinhaltet. Neben der von der Verwaltung favorisierten Konsensvariante gibt es die Optionen, es beim Status quo zu belassen sowie rein auf die Wirtschaftlichkeit zu achten und entsprechende Schlüsse zu ziehen. Dass ein „Weiter so“ aber nicht zu machen sei und die Bäder gefährde, hatte die Verwaltung bereits erklärt. Der Betrieb sei zu teuer und bereits jetzt fehlen zwei Vollzeitstellen – was wegen der unterschiedlichen Standorte von Frei- und Hallenbad ein großes Problem ist. Die zwei Standorte sind laut Zorn „ein massiver betrieblicher Nachteil“. Ein Hallenbadneubau auf dem Areal des Freibades könnte dieses Problem lösen, ist für die Stadt aber nicht bezahlbar.

Die Kritik der Achimer bezieht sich im Wesentlichen auf die geplanten Beleg- und Öffnungszeiten, auf die vorgesehene Reduzierung des Parallelbetriebs von Frei- und Hallenbad, auf die Reduzierung des Frühschwimmerangebots von fünf auf zwei Tage sowie auf die Öffnungszeiten für den öffentlichen Badebetrieb. Dass die Verwaltung nicht im Vorfeld ihrer Infoveranstaltung versucht hat, den Bedarf bei den Nutzergruppen abzufragen, hält Zorn weiterhin für richtig. Denn erstens die Erkenntnisse aus dem Ist-Zustand und zweitens die tatsächliche Nutzung nach Einführung des Konzepts würden Aufschluss geben. Zorn betont in diesem Zusammenhang, dass das von der Politik später beschlossene Konzept regelmäßig hinterfragt und überprüft werde. „Wenn man merkt, dass eine Entscheidung falsch war, muss man gegensteuern“, weiß er. Aber grundsätzlich gilt erstmal: „Ein Konzept ist überfällig und dringend notwendig.“ Das bedeute aber zugleich Veränderungen, die nicht jedem Nutzer gefallen werden, das weiß der Fachbereichsleiter.

Für die Vereine soll es laut Zorn nicht weniger, aber veränderte Beckenzeiten geben. Zorn, der ebenfalls ein Ehrenamt ausübe, könne daher den Ärger einzelner Nutzer nachvollziehen. Wer an einem festen Tag in der Woche zur festen Zeit ehrenamtlich tätig ist, der könne meist zu einer anderen Zeit nicht – das wisse auch Zorn. „Aber wir müssen alles betrachten, nicht nur den Einzelfall.“

Zur Sache

Achimer Bäderwesen

Die Stadt Achim verfügt über zwei Hallenbäder und ein Freibad, das sich derzeit in einem Komplettumbau befindet und für rund 4,5 Millionen Euro zu einem attraktiven Familienbad entwickelt werden soll. Das kleine Hallenbad in Uesen wird von einem Trägerverein betrieben und ist für die Stadt nach Angaben der Verwaltung ein Nullsummenspiel. Die Besonderheiten in Achim und somit die Unterschiede zu anderen Kommunen sind, dass sich das große Hallenbad an der Bergstraße und damit nicht am gleichen Standort wie das Freibad befindet, dass die Stadt als Betreiber eines Gewerbes fungiert, selbst aber keine Kurse anbietet und, dass es beispielsweise keinen Sauna-/Wellness-Bereich gibt, mit dem sich höhere Einnahmen erzielen lassen.