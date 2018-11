Fischerhude. Die Grenzen der sinnlichen Wahrnehmung zu thematisieren ist das Anliegen von Anne Nitzpan. Gemeinsam mit ihrem Künstlerkollegen Björn Behrens zeigt die 27-Jährige in Fischerhude Auszüge aus ihrem kreativen Schaffen. „Bis es dunkel wird“ lautet der Titel der Ausstellung, die bis zum 9. Dezember im Buthmanns Hof zu sehen sein wird. Während Behrens als Fotograf mit unterschiedlichen Belichtungszeiten spielt, widmet sich Nitzpan unter anderem dem Dialog mit einer Raufasertapete, durchleuchtet und bearbeitet sie wie eine seltene Kostbarkeit. Beide sind Träger des vom Flecken Ottersberg alle zwei Jahre ausgelobten Preises für zeitgenössische Kunst, der ihnen im vergangenen Herbst verliehen worden war.

Horst Hofmann hatte am Sonnabendabend in Buthmanns Hof die Begrüßung der zahlreich erschienenen Gäste übernommen. Mit seinem hellen Jackett wolle er bewusst einen Kontrast zum Titel setzen, erklärte der Gemeinde-Bürgermeister. Bevor er an Peter Friese, den ehemaligen Direktor der Weserburg Bremen, übergab, würdigte Hofmann die Arbeit der hochrangig besetzten Jury, die sich seinerzeit für die Ehrung von Anne Nitzpan und Björn Behrens verantwortlich gezeichnet hatte.

„Ich versuche die Quadratur des Kreises, indem ich über Werke spreche, die hier und jetzt nicht sichtbar sind“, begann Friese seine Erläuterungen zu den Exponaten, die im ersten und zweiten Obergeschoss auf ihre Betrachter warteten. Selbstverständlich dürfe man unterschiedlicher Meinung sein, beim Erleben der Vielfalt sei jeder Blickwinkel legitim.

„Ladies first“, beschrieb Friese dann sein Vorhaben, zunächst auf das Schaffen von Anne Nitzpan einzugehen. „Sie kratzt Tapeten ab, befreit dabei akribisch Raufaser von Holzpartikeln, um hinter die Materie zu schauen." Die am Boden liegenden Teilchen seien beileibe kein Abfall, vielmehr vor dem Staubsauger zu retten und das Resultat ihrer Arbeitsweise. Ein Warum hinter dieser Aktion sei zunächst nicht erkennbar, sie erscheine wenig zielführend, jedoch darauf ausgerichtet, sich in den jeweiligen Raum einzuschreiben. Bei der Körperfotografie „Hinter dem Rücken“ gehe es indes um das Begreifen der eigenen Gestalt. Verletzlich seien ihre Arbeiten, jedoch auch provokant; insgesamt darauf ausgerichtet, Spuren zu hinterlassen, so die Sichtweise von Peter Friese.

„Wenn man den Begriff Fotografie – also Schreiben mit Licht – verwendet, ergibt sich die Frage, wer da schreibt, und was„, versuchte der Experte die Besucher auf die Technik von Björn Behrens einzustimmen. „Sind es die Dinge selbst, die sich in den Datenträger einbringen, bildet die Natur sich eigenständig ab?“ „You push the button, we do the rest“ sei einst der Slogan der Firma Kodak gewesen, die das Fotografieren als einen rein mechanischen Vorgang gesehen habe. Der Streit darüber, was eine gute Aufnahme ausmache, wer oder was sich abbilde, sei bisher nicht entschieden, erklärte Friese. Gleichzeitig wies er auf die Vergänglichkeit einzelner Motive hin und auf die Abwesenheit dessen, was zu einem bestimmten Zeitpunkt abgebildet wurde.

Björn Behrens selbst sieht sich zum einen als bildenden Künstler, zum anderen als Fotograf. Eine intensive Zusammenarbeit verbindet den 42-Jährigen etwa mit dem Bremer Museum „Weserburg“, deren Exponate er gerne „ins rechte Licht rückt“. Auch für die Bremer Kunsthalle und das Paula-Becker-Modersohn-Museum sei er tätig, bekundete Behrens, der auch als Lehrer in der Bremer Kunstschule Wandsbek fungiert.

Ihr Journalismus-Studium in Wien sei ein erster Schritt in Richtung Beruf gewesen, blickte Anne Nitzpan zurück. Der eingeschlagene Weg habe sich jedoch bald als nicht zielführend erwiesen, denn ihr Herz schlage eindeutig für die bildende Kunst. Einer Zeit an der Hochschule für Künste im Sozialen in Ottersberg folgte ein Auslandssemester im dänischen Odense, das zurzeit noch andauert.

Die Ausstellung „Bis es dunkel wird“ kann freitags und sonnabends zwischen 14 und 17 Uhr sowie sonntags von 11 bis 17 Uhr besucht werden. Am 9. Dezember wird die Schau nach einem Künstlergespräch ab 15 Uhr geschlossen.