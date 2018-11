Im Rahmen der vom Flecken Ottersberg initiierten Reihe „Künstler unter uns“ ist die Otterstedterin die dritte Künstlerin in diesem Jahr, die ihre Bilder vor Publikum zur Schau stellt. Die gelernte Bankkauffrau hat schon in jungen Jahren mit Freude und Talent gemalt und gezeichnet, ist dabei nach eigenen Angaben auch sehr von ihrem Elternhaus unterstützt worden. Nach einigen Jahren in Düsseldorf ist Schulz mit ihrer Familie in Otterstedt sesshaft geworden. Seit 2003 arbeitet die Malerin dort im eigenen Atelier mit großer Schaffensfreude. Technisch ist Elke Schulz von der Ausdrucksvielfalt des Aquarellierens besonders angetan, das sie von der Düsseldorfer Malerin Henny Jungblut gelernt hat. Eines der abstrakten Bilder der Malerin wird nach dem Ausstellungsende im Oktober 2017 in den Bestand der Artothek in der Gemeindebücherei wechseln und kann von dort ein Jahr lang ausgeliehen werden.