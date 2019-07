Lydia Pöllnitz ist bekannt für ihre abwechslungsreichen Tortenkreationen. Diese durften beim diesjährigen Kultur- und Tortenfestival natürlich auch nicht fehlen. (Björn Hake)

Die erste Blüte sei längst vorüber, begründete Lydia Pöllnitz den in diesem Jahr vorgenommenen Themenwechsel. Hatte sie – gemeinsam mit Ehemann Roland – mehrere Sommer lang zum Rosenfest ins Hofcafé Haberloh geladen, legte sie den Fokus dieses Mal auf Kultur. Musik, Bilder und die Rezitation von Gedichten bildeten den künstlerischen Rahmen für ein Tortenfestival, das am Wochenende zahlreiche Menschen nach Haberloh lockte.

Für einen stimmungsvollen Einstieg in das Ereignis sorgte am Sonnabendnachmittag Christine Winkel mit Erläuterungen zu farbstarken, hochformatigen Bildern, die sie kürzlich gemalt und an den Wänden des Gastraumes platziert hatte. Seit mehr als 30 Jahren befasst sich die Malerin aus Narthauen mit künstlerisch-kreativen Schulungen, veranstaltet Erlebnis-Kunstreisen und entführt Kinder ab fünf Jahren ins Märchenland. „Das Märchen schildert lebensnah, wie das Leben ist mit seinen Höhen und Tiefen. Es zeigt, dass vieles gut ausgeht, wenn wir bereit sind, Hilfe zu geben und anzunehmen und mit Stärke und Mut handeln“, sagte die Vierfachmutter, die als autorisierte Märchentherapeutin 2001 die Lebens-Kunst-Schule „Die Blaue Rose“ gegründet hat. Es sei ihr wichtig zu vermitteln, dass meditatives Malen eine besondere Wirkung erziele, sagte sie. „Der Mensch kommt zur Ruhe, findet Anschluss an innere Bilder."

Der erste Abend war beim Kulturfestival dann geprägt durch den Auftritt von Tatyana Ryzhkova. Die 1986 in Weißrussland geborene Gitarristin habe sich in mehr als 400 Konzerten auf der ganzen Welt einen Namen gemacht und besteche durch eine Mischung aus Virtuosität, emotionalem Ausdruck und sympathischer Bühnenpräsenz, informierte Lydia Pöllnitz. Nicht zum ersten Mal erfreue sie das Publikum in Haberloh mit ihrer Musik, sie habe in unregelmäßiger Folge immer mal wieder Gastspiele im Hofcafé gegeben.

Stand am Sonnabend das kulturelle Schaffen im Vordergrund des Festes, war der Sonntag hauptsächlich dem leiblichen Wohl der Gäste gewidmet. Spießbraten, Würstchen und Kartoffelsalat seien vorbereitet, machte Roland Pöllnitz Appetit auf herzhafte Schmankerln; Ehefrau Lydia indes blieb die Kreation anspruchsvoller Torten vorbehalten. „Ich richte mich nicht nach vorhandenen Rezepten“, erklärte sie und verwies auf immer neue Ideen, die ihr während der Zubereitung in den Sinn kämen. „Sommermärchen“, „Schoko-Schwips“, „Frau Luna“ lauten nur einige der Bezeichnungen, hinter denen sich kalorienreiche Sahneträume in verschiedenen Kombinationen verbergen. Als absoluten Renner pries die leidenschaftliche Hobby-Konditorin ihren Käsekuchen „Wolke 7“ an. Ergänzend zu den Leckereien wurden im sogenannten Engelsgarten Blumen, Deko-Artikel, Marmeladen, Rosenprodukte, Wolle, verschiedene Öle und Klangschalen zum Verkauf angeboten.

Seit nunmehr acht Jahren betreibt das Ehepaar das Café, in dem auf Wunsch auch Herzhaftes serviert wird. „Kohl und Spargel laufen gut“, berichtete Roland Pöllnitz, auch Brunch sei ein Thema und natürlich das Ausrichten runder Geburtstage und anderer Familienfeste. Für den 27. Juli sei zudem ein „Table d’hote“ geplant, zu dem neben einem Amuse-Gueule ein Acht-Gänge-Menü gereicht werde. Für die Zubereitung der Speisen sei im Großen und Ganzen seine Frau unter der Assistenz der Töchter zuständig, beschrieb er den aufwendigen Arbeitsablauf; er selbst befasse sich lieber mit dem administrativen Teil und schreibe Gedichte, die er zum Beispiel Geburtstagskindern widme.

Regnete es zu Beginn der Veranstaltung kräftig, zeigte sich das Wetter zum Ende hin versöhnlich. So hatten die vielen Besucher die Möglichkeit, den Engelsgarten mit seinen zahlreichen Figuren zu bestaunen. Der angrenzende Buddha-Garten bedürfe jedoch noch einiger ergänzenden Arbeiten, erklärte der Hausherr. Geplant sei eine Gebetsstätte auf der Plattform im See, ein Ort der Stille und des Friedens.