2019 geht zu Ende und damit auch das erste Jahr mit der Veranstaltungsreihe „Kultur im Küsterhaus“. Das verantwortliche Team vom Verein für Kultur und Geschichte Daverden spricht von einem „erfolgreichen Start“ und will das Konzept daher auch im kommenden Jahr weiterführen. Dafür hat es für die anstehenden zwölf Monate bereits ein Programm zusammengestellt. „Sowohl die Konzertabende als auch die Kunstausstellungen sind erneut vielfältig aufgestellt“, verspricht die Veranstaltungs-AG des Vereins.

Los geht es im Januar mit einer Ausstellung von Bildern des im April verstorbenen Malers Günter Klein. Die impressionistischen Darstellungen heimatlicher Landschaften des Badener Künstlers wurden auch schon international ausgestellt, und 2014 war er mit einem kleinen Teil seiner Werke bereits im Küsterhaus zu Gast. Nun also können Kunstliebhaber im inzwischen sanierten Küsterhaus eine größere Auswahl aus dem Nachlass von Klein bestaunen.

Zu sehen sind die Bilder vom 26. Januar bis zum 9. Februar. Vom 8. bis zum 29. März folgt dann eine Ausstellung mit Werken von Dirk Beckedorf. In dieser zeigt der Künstler Malereien und Glaskunst mit teilweise abstrakteren Motiven aus der Natur. Dabei dürfen sich die Daverdener auch auf ein ihnen nur allzu bekanntes Abbild freuen: Denn Beckedorf hat jüngst die alte Friedhofslinde vor der dortigen Kirche gemalt.

Ehemaliger Diakon tritt auf

Die Konzertreihe im Küsterhaus startet 2020 am 14. März mit einem Auftritt der klassischen Gitarristin Tatyana Ryzhkova. „Eine besondere Freude für den Verein“, betont das Veranstaltungsteam, dem es gelungen ist, die gebürtige Weißrussin nach ihrer Tournee durch China auch für einen Auftritt im Küsterhaus gewinnen zu können. Im Sommer ist dann ein altbekanntes Gesicht zu Besuch: Am 13. Juni tritt die Gesangsformation Sarinas um Andreas de Vries, dem ehemaligen Diakon der Kirchengemeinde Daverden, auf und will den Besuchern einen entspannten Musikabend bieten.

Im Herbst wird die kommende kleine Konzertreihe mit einem Auftritt des Benny Grenz Trios abgerundet. Die Formation rund um den Pianisten Benny Grenz aus Fischerhude will dem Zuhörer nach eigenen Angaben „Spielfreude pur“ vermitteln. Das Trio präsentiert neue Arrangements bekannter Jazz-Songs sowie eigene Kompositionen. Doch beim Verein für Kultur und Geschichte Daverden ist man sich sicher: „Hier kommen nicht nur die Jazzfreunde auf ihre Kosten.“

Vom 31. Oktober bis zum 8. November verwandelt sich das Küsterhaus dann noch einmal in einen Ausstellungsraum. Die Künstlergruppe „Lorelie“ stellt dann ihre Quilts aus, einigen vielleicht auch als Patchwork bekannt. Dazu bietet die Künstlergruppe einen Workshop und Live-Nähen für Interessierte an.

Natürlich dürfen im Veranstaltungskalender des Vereins auch das Sommerfest und der Weihnachtsmarkt, der in Zusammenarbeit mit den Daverdener Vereinen und Institutionen auf die Beine gestellt wird, nicht fehlen. Das Sommerfest ist für den 1. September terminiert, die siebte Auflage des Weihnachtsmarktes findet traditionell am zweiten Advent statt. Neben diesen Terminen lädt der Verein auch weiterhin monatlich zu Themenabenden, die von der Geschichts-AG vorbereitet werden, und Ausflügen mit kultur-historischen Schwerpunkten ein.