Auch in diesem Jahr sollen im Landkreis Verden Jungimker ausgebildet werden. Ihr Wissen müssen die Imkervereine Verden und Achim in Corona-Zeiten aber auf neuem Wege weitergeben, nachdem im vergangenen Jahr zumindest die Theorie noch im gewohnten Rahmen in Kleinstgruppen an den Bienenständen beim Küsterhaus Daverden angelernt werden konnte. Die Prüfung zur Hygieneschulung hatte dann bereits online stattgefunden. Dieses Mal wird die komplette Imker-Schulung ins Internet verlegt. Damit die Interessierten auch angemessen und anschaulich informiert werden können, sind von den Vereinen zahlreiche Videos gedreht worden. Am Sonntag fand ein Probelauf für die Online-Schulung statt.

Ein Raum im Küsterhaus neben der Daverdener Kirche gleicht in der Lehrgangswoche einem Filmstudio, denn dort stehen je drei Kameras und Computer. Das Video-Mischpult des Achimers Ulrich Rieken befindet sich mit Flachbildschirm auf einem Tisch. Intensive Beleuchtung setzt zwei hohe Tische, an denen die Dozenten unter anderem Diskussionen führen können, vor dem schwarzen Hintergrund ins rechte Licht. „Es ist wirklich ein richtiges Studio“, ist der stellvertretende Verdener Vorsitzende Wilhelm Haase-Bruns mächtig stolz darauf, was auf die technisch auf die Beine gestellt werden konnte.

Mehr als 50 Interessenten

„Jedes Jahr bilden wir Imker aus, sowohl in Verden als auch in Achim“, erklärt Ulrich Röpe, im Imkerverein der Allerstadt für die Ausbildung zuständig. „Sonst ging das über die Volkshochschule, doch nunmehr haben wir das auf eigene Beine gestellt. Unsere Homepage wurde so umgestellt, dass der Kurs darüber gebucht werden konnte“, fügt er an. Diese Maßnahme war erfolgreich, denn mehr als 50 Interessenten haben sich angemeldet – rund 20 davon aus Achim. „Live geht nicht, denn 30 bis 40 Leute hätten wir hier im Raum nicht unterbringen können“, verweist der Ausbildungsleiter auf die Corona-Einschränkungen.

Die Kurs-Teilnehmer werden mit den Ausbildern online in Kontakt stehen – über die Plattform Zoom und den Youtube-Kanal. „Bei Youtube geht es nur in eine Richtung, Zoom ist ein Rückkanal. Auf beiden wird gleichzeitig kommuniziert. Die Dozenten senden über den Video-Kanal, weil es dort eine höhere Qualität gibt. Da laufen das statische Power-Point und besonders die Filme." Beim Probelauf sind rechts auf der weißen Wand teilweise Hochgeschwindigkeits-Szenen zu sehen, links wird ein Referent eingeblendet. Imponierend ist dabei, wie die Bienen auf den Betrachter zufliegen. „Wir haben mehrere Tage daran gesessen“, erzählt Haase-Bruns zu der Erstellung der Filmbeiträge.

Welche Arbeiten hast Du bisher selbst durchgeführt? Diese und ähnliche Fragen können den Teilnehmern gestellt werden, die sie dann online beantworten sollten. Die Statistik dazu ist dann für alle sichtbar. Auch Gruppenarbeiten sind möglich. Dabei tauschen sich die Teilnehmer aus, finden Lösungen und dürfen diese später an einem Whiteboard präsentieren.

Nach dem vorgeschalteten Technik-Check für Teilnehmer und Team folgt in dieser Woche theoretischer Unterricht am Donnerstag und Freitag jeweils abends sowie den ganzen Tag über am Sonnabend und Sonntag. Eine Tasche mit Schulungsmaterialien und Honigproben bekommen die Teilnehmer vor Lehrgangsbeginn. So kann jeder vor seinem Computer den Honig aus nummerierten Gläsern probieren und mit den anderen Absolventen raten, um welche Honigsorte es sich handeln könnte. „Damit versucht der Imkerverein, durch die Ansprache verschiedener Sinne maximale Authentizität in die Ausbildung zu bringen“, berichtet Christina Hartmann vom Ausbilderteam.

Der Imkerkurs vermittelt Kenntnisse und Grundwissen über die Bienen und die Fertigkeiten für deren Haltung. Nach erfolgreicher Teilnahme erhalten die ausgebildeten Imker eine Bescheinigung, mit der sie öffentliche Fördermittel für die Erstausstattung zu diesem Hobby beantragen können. Außerdem dürfen sie als Mitglied eines Imkervereins das Honigglas des Deutschen Imkerbundes nutzen. Die Hobby-Imkerei ist im Landkreis weit verbreitet. Der Imkerverein Verden zählt rund 240 Mitglieder, die erstmals als Kooperationspartner teilnehmenden Achimer weisen 120 auf.