Die Künstlerinnen aus der Ottersberger Ateliergemeinschaft haben in diesen Tagen noch Planungsbedarf. (FOCKE STRANGMANN)

Die Ateliergemeinschaft „Große Straße 60“ aus Ottersberg plant ein großes Ding. Genauer gesagt wollen sich die sechs Künstlerinnen Nike Busch, Bettina Jörgensen, Phyllis Helmhold, Samis Obst, Helene Wulff und Christiane Wöhler, die sich zu dieser Gemeinschaft zusammengeschlossen haben, mit einem abwechslungsreichen Programm und zahlreichen Aktionen am Sonnabend und Sonntag, 7. und 8. Dezember, erstmals als Gruppe der Öffentlichkeit präsentieren. Unter dem Motto „Kunst, Advent und Kulinarik“ sind Kunst- und Kulturfreunde aus der Region eingeladen, sich die künstlerischen Schätze des Sextetts anzuschauen. Auf die Besucher wartet ein kontrastreiches Angebot aus Malerei, Illustration, Lichtobjekten, Fotografie und Schmuck, das zudem von fünf externen Künstlergästen bereichert wird.

Die zweitägige Veranstaltung, die sich in den Räumen an der Großen Straße 60 und in der benachbarten Eismanufaktur Vanille & Pfeffer (Große Straße 56) abspielen wird, hat Kunst und ausgesuchtes Kunsthandwerk sowie Live-Aktionen wie Porträtieren, Lesungen, Performance und Musik zu bieten. Das Atelier ist an beiden Tagen von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Das Rahmenprogramm beginnt am Sonnabend um 13 Uhr und wird zum Auftakt von Phyllis Helmhold und Samis Obst mit einem Live-Porträt gestaltet. Helmhold, die als Zeichnerin aktiv ist, präsentiert sich zudem ab 15 Uhr in einer 30-minütigen Performance mit ihrem Arbeitsplatz als Bühne. Im Mittelpunkt steht die Interaktion ihrer Zeichnungen als raumgestaltende Elemente in Beziehung zu ihrer Person. Anja Jo Schanz gehört zwar zur Riege der Gastkünstlerinnen, doch auch sie beteiligt sich an dem Begleitprogramm. Um 16 Uhr liest die Künstlerin, die sich auf Miniaturbilder und Collagen spezialisiert hat, aus ihren illustrierten Kinderbüchern "Der Heuschreck mit den roten Haaren" und "Schnurzpiep" vor.

Leckereien in der Eismanufaktur

Mit kulinarischen Genüssen – kalt und warm – beglückt an beiden Tagen von 12 bis 18 Uhr das Team der Eismanufaktur Vanille & Pfeffer die Gäste. Winterliche Eissorten wie Lebkuchen, Spekulatius, Dominosteine und Honigkuchen, frische Waffeln sowie ein vegetarischer Gemüseeintopf sorgen für das leibliche Wohl, ebenso wie verschiedene Kaffee- und Teespezialitäten. Auch am Sonntag wird wieder ab 13 Uhr ein Programm neben der Ausstellung geboten. Los geht es wieder mit Phyllis Helmhold und Samis Obst und ihren Porträts.

Zur Lesung bittet derweil Christoph Plünnecke, der ab 15 Uhr adventliche Geschichten im Atelier zum Besten gibt. Der Fotograf präsentiert zudem die Motive alter Gebäude und Fassaden in der Eismanufaktur unter dem Titel „Verheit und Schönfall“ – ein Wortspiel aus Verfall und Schönheit. Bettina Jörgensen aus der Ateliergemeinschaft rundet das Programm ab 16 Uhr ab. Gemeinsam mit dem Gitarristen Andreas Hansen aus Lüneburg schlüpft sie in die Rolle der Sängerin und singt berührende Pop- und Jazz-Songs. Bei der Ausstellung ist Jörgensen mit Malereien in Acryl-und Mischtechniken, Kunstkarten aus genähten Bildern, Engelpost und Korbkollektionen eines Fair-Trade-Projekts aus Madagaskar am Start.

Vielfältiges Angebot

Wer sich für Kunst, Fotografie und Schmuck interessiert, darf sich über ein vielfältiges Angebot freuen. Aus der Ateliergemeinschaft werden auch Nike Busch (Grafik, Malerei, Buchbinderei, Künstlerbücher, Gestaltung von Alltagsartefakten wie Möbel und Dosen), Helene Wulff (Malerei) und Christiane Wöhler (Textildesign, Ölmalerei, Mischtechniken, Collage, Zeichnung, Drahtskulpturen, Keramik und Künstlerbücher) vertreten sein.

Zum Aufgebot der Gastkünstlerinnen zählen Inga Bendig (Micro-Makramee-Schmuck mit Halbedelsteinen), Brigitte Gläsel (Malerei, Zeichnung und Collage), Katja Kröger mit ihren Kunstkarten sowie Marion Schindler, die Lichtobjekte zu ihrer Passion gemacht hat.