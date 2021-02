Noch sind sie leer, die Wände im renovierten Gemeindesaal in Lunsen. Doch das soll sich alsbald ändern. Das zumindest wünschen sich Pastorin Anja Sievers und der Vorstand der Kirchengemeinde in Lunsen. Deswegen haben sie einen Aufruf gestartet. „Der Gemeindesaal braucht noch Farbe – bis jetzt sind die Wände noch ganz kahl. Wir möchten Ihre Bilder dort aufhängen! Deshalb haben wir eine Aktion – verbunden mit einem Gewinnspiel – ins Leben gerufen“, verrät Anja Sievers. Gesucht werden Fotografien von der Kirche aber auch gemalte oder gezeichnete Bilder des Gotteshauses, des Friedhofs oder des Gemeindehauses. „Oder etwas ganz anderes“, sagt Anja Sievers. „Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.“

Der Gemeindesaal in Lunsen wurde im September und Oktober des vergangenen Jahres renoviert. „Alles wurde frisch gestrichen – in einem ganz leichten Olivton – und der Fußboden wurde neu versiegelt. Die Stühle werden noch neu bezogen und die neuen Gardinen werden noch aufgehängt. Der Gemeindesaal ist noch nicht fertig, aber sieht schon richtig gut aus“, freut sich die Pastorin. „Leider kann der Gemeindesaal wegen Corona gerade nicht so genutzt werden, wie es normalerweise der Fall ist. Das wird sich aber wieder ändern. Damit aber alles perfekt ist, sobald wieder Veranstaltungen erlaubt sind, haben wir diese Aktion ins Leben gerufen. Wir wollen die kahlen Wände mit Leben füllen.“

Aktion für jedermann

Mitmachen kann an der Aktion jeder, der Lust hat. „Es gibt keine Altersbegrenzung. Egal, ob Kind oder Erwachsener – alle dürfen mitmachen, auch wenn jemand zu einer anderen Gemeinde gehört. Es gibt auch inhaltlich oder bei der Größe oder Umsetzung keine Vorgaben: Alles ist erlaubt“, erklärt Anja Sievers.

Die Aktion läuft bereits seit kurzer Zeit, und die Resonanz war bisher sehr gut, weiß die Pastorin zu berichten. „Wir haben bereits Fotografien, Gemälde, alte Zeichnungen und auch eine Postkarte aus dem Jahr 1905 bekommen. Auch von Kindern haben wir schon etwas erhalten. Ganz tolle Sachen, wie ich finde. Davon wünschen wir uns noch mehr.“ Sobald die Aktion abgelaufen ist (15. März), wird der Kirchenvorstand schließlich auswählen, welche der Kunstwerke aufgehängt werden sollen. Die Bilder, die es letztlich nicht schaffen, können wieder abgeholt werden. Das sei aber kein Muss, „wir finden sicherlich auch noch einen anderen schönen Platz“.

Normalerweise wird der Gemeindesaal regelmäßig genutzt. Aufgrund der Corona-Pandemie ist das derzeit freilich nur eingeschränkt möglich. So findet dort sonst unter anderem Konfirmandenunterricht statt, der Kirchenchor trifft sich dort für Proben, die Achimer Tafel gibt dort Essen aus und der Kirchenvorstand trifft sich dort für Sitzungen.

Wer Bilder oder Fotografien für die Aktion zur Verfügung stellen möchte, der kann das Original oder Fotos davon bis zum 15. März an die E-Mail-Adresse anja.sievers@evlka.de schicken. Außerdem können die Werke im Gemeindebüro an der Achimer Landstraße 3 abgegeben werden. Jeder Teilnehmer, dessen Bild es nach der Auswahl des Kirchenvorstandes in den Gemeindesaal schafft, wird mit einem Geschenk in Höhe von 25 Euro belohnt.