Pago und Ursula Balke bieten an drei Tagen Kunst, Musik und Theater in Felde. (Sebi Berens)

Riede-Felde. Warum weite Reisen antreten, um Kunst, Theater und Musik zu erleben, wenn man sich solche Veranstaltungen auch ins eigene Haus holen kann. Genau das machen Ursula und Pago Balke, die nun schon zum zweiten Mal ihre Reihe Kunst und Kultur anbieten. Wie berichtet, hat der Kabarettist und Musiker Pago Balke zusammen mit seiner Ehefrau Ursula einen Bauernhof in Felde, auf dem sie leben, soweit umgebaut, dass dort auf der Diele Veranstaltungen stattfinden können. „Im kleinen Rahmen, versteht sich“, sagt er. „Es soll schließlich klein und fein bleiben.“ Und Ursula Balke ergänzt: „Wir wollen das Haus mit Kunst und Kultur beleben.“

Drei Veranstaltungstage auf dem Hof in Felde, Börtelsdamm 10, sind eingeplant. Los geht es an Pfingstsonntag, 20. Mai, von 10 bis 18 Uhr mit einem Kunstfest. Zu sehen gibt es dann Malerei, Fotografie und Skulpturen mit Kaffee und Kuchen. Zu den Ausstellern gehören Antje Kampmann (Malerei), Malu Thören (Malerei), Theresia Teusen-Maier (Malerei), Uwe Jöstingmeier (Fotografie), Walter Folle (Skulpturen), Ursula Balke (Malerei und Skulpturen) und Pago Balke (Skulpturen). Der Eintritt ist frei.

„Bei der Ausstellung liegt der Schwerpunkt in diesem Jahr auf Skulpturen. Es sollen fantasievolle Geschichten erzählt werden“, verrät Ursula Balke.

Ein Liebeslied zum Abschluss

Einen Tag später, am Pfingstmontag, gibt es dann ein Theaterstück zu sehen. „Du bist meine Mutter“ heißt das Stück, das ab 19 Uhr aufgeführt wird. Die Hauptrolle spielt mit Martin Leßmann, Gero John begleitet ihn an dem Violincello. Inhaltlich geht es um einen Sohn, der jeden Sonntag seine an Demenz erkrankte Mutter im Pflegeheim besucht. Ihr Leben dreht sich um immer die gleichen Dinge. Das Anziehen, der Kakao, der Blick in den Park sind Anlässe für stetige Erinnerungsversuche und das Wunder und die Grenzen der Verständigung. „Martin Leßmann spielt sich selbst und auch seine Mutter. Das ist sehr beeindruckend“, weiß Pago Balke zu berichten.

Für den Abschluss dieser Veranstaltungsreihe ist dann Pago Balke zuständig. Am Freitag, 25. Mai, wird er dann gemeinsam mit Gerhard Stengert das Programm „Liebeslieder“ auf die Bühne bringen. „Ich freue mich schon sehr darauf, meiner Frau ein Liebeslied zu singen“, sagt der Kabarettist und Musiker. Besungen wird die erste Liebe, es geht um die Leiden der Tanzstunden und die Mühen der Ehe. Beginn ist um 20 Uhr.

Das Ehepaar hat sich mit den Veranstaltungen auf dem Hof in Felde auch eine Art Traum erfüllt. „Es ist doch ein tolles Gefühl, wenn man an dem Ort, an dem man lebt, auch auf der Bühne stehen kann“, sagt Pago Balke. Alles solle aber in einem kleinen und feinen Rahmen bleiben und nicht zu groß werden. Dass solch eine Veranstaltung, wie sie das Ehepaar Balke organisiert, gut ankommt, hat sich im vergangenen Jahr bereits gezeigt.

„Es waren viele Nachbarn und auch Freunde da“, erinnert sich Ursula Balke. So konnten bei der Kunstausstellung im vergangenen Jahr über den Tag verteilt zwischen 150 und 200 Besucher in der Diele des Hofes begrüßt werden. In diesem Jahr soll, so lange das Wetter auch mitspielt, auch der Garten für das Kunstfest und die Ausstellung genutzt werden.



Für die Abendveranstaltungen gibt es Karten im Vorverkauf und an der Abendkasse. Sie kosten 15 Euro. Zu bekommen sind sie in der Bücherkiste Göstemeier in Riede sowie bei Ursula und Pago Balke telefonisch unter der Nummer 0 42 94 / 14 53. Der Veranstaltungsort ist am Börtelsdamm 10 in Felde.