Susanne Stuwe-Thiel präsentiert ihre Werke derzeit in Sudweyhe und plant die nächste Ausstellung im Rathaus Ottersberg. (Jonas Kako)

„Gegensätze ziehen sich an“, heißt es in einem allseits bekannten Sprichwort. Dass an dieser Theorie durchaus etwas Wahres dran sein kann, beweisen Jürgen Buthmann-von Schwartz und Susanne Stuwe-Thiel immer wieder bei ihren Begegnungen im Ottersberger Rathaus. Auf der einen Seite der nüchterne Zahlen- und Faktenmensch, der als Vize-Verwaltungschef die Geschicke im Ordnungsamt leitet. Daneben die Künstlerin, die mit ihren kreativen Ideen frischen Wind in den Ottersberger Veranstaltungskalender gebracht hat. Und wenn sich das ungleich scheinende Duo im Verwaltungssitz zu Gesprächen trifft, springt stets etwas Produktives dabei heraus. So wie die erfolgreich laufende Ausstellungsreihe „Künstler unter uns“, für die Stuwe-Thiel das Konzept erarbeitet hat.

Ein Plan mit Hand und Fuß

Vor vier Jahren hatte die 59-Jährige den Entwurf im Ausschuss für Kultur und Bürgerbeteiligung der hiesigen Politik vorgestellt. Da der Plan offenbar Hand und Fuß hatte, verpflichtete der Flecken Ottersberg sie folgerichtig als künstlerische Leiterin für diese Ausstellungsreihe, die seit dem 28. Februar mit Werken des Quelkhorner Malers Uwe Diptmar geschmückt wird. Es ist bereits die zehnte Einzelausstellung, die Susanne Stuwe-Thiel in ihrer leitenden Rolle im Rathaus organisiert hat. Als Verantwortliche bespricht sie mit den Künstlerinnen und Künstlern den wesentlichen Inhalt der Ausstellung. Im Anschluss wird dann die Verwaltung in die Planungen eingebunden. „Die weiteren Absprachen mit uns sind immer reibungslos und super gelaufen“, findet Jürgen Buthmann-von Schwartz nur lobende Worte für die Partnerin. „Eine bessere Zusammenarbeit als mit ihr kann ich mir bei diesem Thema nicht vorstellen.“

Die Kunst wurde Susanne Stuwe-Thiel derweil schon in die Wiege gelegt. Der Weg, den sie in ihrem kreativen Tun geht, ist allerdings höchst individuell. Dies wird gleich an mehreren Stellen deutlich, wenn man ihre Werke betrachtet. „Ich komme aus einer Künstlerfamilie“, berichtet Stuwe-Thiel. „Wenn man die Werke meines Vaters sieht, weiß man, woher ich es habe“, fügt sie schmunzelnd hinzu. Dabei unterscheide sich ihr Stil doch von seinem. „Mein Vater hat immer jedes Detail ausgearbeitet, ich lasse in meinen Werken immer Aspekte, die unklar sind“, beschreibt sie ihr Vorgehen. So „springe“ sie ins Bild und versuche, „etwas zu entwickeln“, erklärt sie weiter.

Trotzdem entstehen mitunter ganze Serien aus ihren Werken. In der Wassermühle Sudweyhe sind so derzeit beispielsweise zwölf Bilder zu den verschiedenen Monaten zu sehen, Tonarbeiten – ihre einzigen und daher unverkäuflich, wie Stuwe-Thiel anmerkt – zeigen die verschiedenen Sternzeichen. Aber auch ein anderes Talent der Ottersberger Künstlerin ist dort zu sehen: Sie kann nämlich mit beiden Händen sowie spiegelverkehrt schreiben. „Ich habe als Kind das Schreiben mit rechts gelernt“, erklärt Stuwe-Thiel. Das funktioniere heute mit beiden Händen in etwa gleich gut, ähnlich, wie das Malen, wobei sie anmerkt: „Ich habe mit rechts nicht so den Zugang zum Malen wie mit links.“

Mit beiden Händen kreativ

Unter einigen Werken hat sie nun die Spiegelschrift verewigt. „Es gibt einige Menschen, die das können“, schränkt sie zwar ein. Passend zu ihrer Veranlagung läuft derzeit und noch bis zum 28. April ihre Ausstellung in der Wassermühle unter dem Titel „Alles mit links – Sknil tim Sella“, der erste Teil also noch einmal spiegelverkehrt geschrieben. Unter einigen Bildern der 59-Jährigen finden sich zudem kurze Geschichten. Die Künstlerin erklärt dazu: „Ich habe mir eine Zeit lang kleine Geschichten zu meinen Bildern ausgedacht und sie aufgeschrieben.“ Schnell wird deutlich: Die Besucher erwartet bei den rund 40 Werken eine große Vielfalt.

Doch neben ihrem künstlerischen Gastspiel in Sudweyhe ist Susanne Stuwe-Thiel gedanklich auch immer in Ottersberg. Schließlich gilt es, nach der bis zum 24. Mai laufenden Ausstellung mit Werken von Uwe Diptmar schon die nächste Bilderschau unter dem Titel „Künstler unter uns“ im Ottersberger Rathaus auf die Beine zu stellen. Künstlerisch ambitionierte Laien oder Künstler mit professionellen Hintergrund können sich übrigens telefonisch bei Projektmanagerin Susanne Stuwe-Thiel unter 0 42 05 / 12 89 oder Jürgen Buthmann-von Schwartz unter 0 42 05 / 31 70 17 melden und um den Zuschlag bewerben.