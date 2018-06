Vorsicht, zerbrechlich: Die Kunstobjekte beschäftigen sich alle mit dem "Ei". Kunstlehrer Ingo Ahmels ist stolz auf die Leistung seiner Schüler. (Hake)

Ei der Daus – was man mit einer Wortspielerei doch so alles anstellen kann. „Me, Myself and Ei“ nennt sich die Kunstausstellung, die seit Dienstag ihre Türen im Achimer Cato-Bontjes-van-Beek-Gymnasium geöffnet hat. Die Installationen und Skulpturen, die von Schülerinnen und Schülern der Oberstufe geschaffen wurden, stecken voller Einfallsreichtum und sorgen beim Betrachten für so manchen Aha-Effekt.

In der Ausstellung dreht sich alles um zwei kleine Buchstaben: „Vogelfr-EI“, „Plapper-Ei“, „gEIstesblitz“, „Spiegel-Ei“, so und anders heißen die von Schülerhand gefertigten Kunstobjekte, die unter der Leitung des Kunstlehrers Ingo Ahmels entstanden sind. „Das Ei war die einzige Vorgabe, sei es als Silbe, Metapher oder als Form“, erklärt der Pädagoge den Hintergrund. „Klar, dass dazu jedem etwas einfällt. Jedes zweite deutsche Wort enthält schließlich ein „ei“ und gelegt werden davon stündlich Abermillionen.“

Für die Ausstellung wurde das Klassenzimmer 310 komplett zu einer Blackbox umgestaltet. „In diesem Raum soll alles an Kunst erinnern und fast nichts mehr an Schule“, wünscht sich Ingo Ahmels. „Es war eine große handwerkliche Herausforderung für alle, den kompletten Raum mit schwarzer Folie auszukleiden, besonders wenn man sonst lieber in virtuellen Welten unterwegs ist.“

Die Umsetzung ist gelungen: Kein Funken Tageslicht dringt mehr in das Zimmer, kunstvoll und professionell wird jedes einzelne Objekt mit Scheinwerferlicht in Szene gesetzt. Untermalt wird das Ganze von umlaufenden Klanginstallationen wie Hühnergackern, das von dem Kurs per Stimmimitation aufgenommen wurde. „Das ist eine runde Sache“, zeigt sich der Pädagoge zufrieden mit der Schaffenskraft seiner Schüler. „Es sind verrückte, poetische oder auch politische Arbeiten dabei.“

Viel freiwillige Arbeit zu Hause

Das größte und zweifellos auffälligste Kunstwerk erwartet die Besucher im Eingangsbereich: Die Schülerin Esther Schendel hat den „Ei-Fell-Turm“ gebaut, eine fast zwei Meter hohe Skulptur mit einem Fell aus Eierschalen. Der Turm steht in einer riesigen Umrandung namens „Champs Ei-Lisee“ von Eric Harms, in der fein säuberlich hunderte Eierschalen aneinandergereiht sind. „Übrigens ein Gemeinschaftswerk vom ganzen Kunstkurs, der in den letzten Monaten sehr viele Frühstückseier gegessen hat“, berichtet Ahmels.

Der Lehrer freut sich, dass sich der Kurs voll und ganz auf das Projekt einlassen konnte: „Dahinter steckte ein mörderischer Aufwand, der sich gelohnt hat.“ Neben zahlreichen Schulstunden investierten viele Schüler und Schülerinnen auch Freizeit zu Hause: „Das war für sie wie ein Fitnesscenter für die Sinne. Man muss ihnen nur den Freiraum geben, um sich entfalten zu können“, ist der Kunstlehrer überzeugt.

Seit einem halben Jahr arbeitet der Oberstufenkurs an den Objekten, die noch bis zum 20. Juni zu sehen sind. Mit dabei ist unter anderem auch „SchrEI“, die dem berühmten Munch-Gemälde nachempfundene Malerei von Nele Wappler, auf der die Besucher statt von der menschlichen Figur von einem neugierig dreinblickenden Huhn angeschaut werden. Lucy Leyens hat mit ihrem Objekt „zEItung“ ein witzig-kritisches Comic-Tagesblatt erschaffen, in dessen Schlagzeilen es vor Eiern nur so wimmelt.

Doch diese Kunstwerke sind nur einige der insgesamt 19 Skulpturen, Installationen, Fotos und Malereien der sehenswerten Ausstellung. Die gesamte Bandbreite kann montags bis freitags immer in den großen Pausen, also von 9.05 bis 9.25 Uhr, 10.55 bis 11.15 Uhr und 12.45 bis 13.25 Uhr besichtigt werden. Am 19. und 20. Juni hat sie zusätzlich von 15 bis 18 Uhr geöffnet.