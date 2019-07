Natürlich wird es sich auch Gastgeber und Poet Roland Pöllnitz nicht nehmen lassen, beim kleinen Kulturfestival im Hofcafé Haberloh selbst ein paar Zeilen zum Besten zu geben. (STRANGMANN)

Zum achten Mal veranstaltet das Hofcafé im beschaulichen Haberloh am 6. und 7. Juli 2019 ein großes Fest auf seinem Gelände. Diesmal laden Lydia und Roland Pöllnitz, die Eigentümer des Hofcafés, allerdings anders als in den vergangenen Jahren nicht wie üblich zum Rosenfest ein. Stattdessen wird daraus nun das Kultur- und Tortenfestival, geöffnet ist es auf dem Gelände des Hofcafés in Haberloh an der Haberloher Dorfstraße 2 in Haberloh von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Hunde dürfen an der Leine mitgeführt werden.

Der Schwerpunkt am Sonnabend, 6. Juli, liegt auf einem reichhaltigen Kulturangebot. Eingeläutet wird der Tag mit einem poetischen Frühschoppen um 11 Uhr. Als weiteren Höhepunkt benennen die Pöllnitzs die Eröffnung einer Ausstellung um 16 Uhr: Christine Winkel aus der Kunstschule des Lebens „Die Blaue Rose“ aus Ottersberg stellt märchenhafte Bilder aus. Künstlerin Winkel preist einen Besuch als erholsame Abwechslung zum Alltag an: „Kommen Sie zur Vernissage. Betrachten Sie die Bilder und nehmen Sie alles wahr, was sich darauf befindet – die Farben und Formen, die Richtungen, die Bewegungen. Fühlen Sie sich immer mehr in diese Landschaft mit den Bäumen hinein, lassen Sie sich von dieser Stimmung inspirieren. Entspannen Sie, und schöpfen Sie neue Kraft durch die Betrachtung eines Baum-Märchens, die märchenhafte Bilderreise zu Ihrem inneren Baum.“

Siebter Auftritt von Ryzhkova

Um 19 Uhr folgt dann der Auftritt von Tatyana Ryzhkova. Die 1986 in Weißrussland geborene Gitarristin absolvierte ein Musikstudium an der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar und wird zum siebten Mal im Hofcafé Haberloh zu Gast sein. Bekannt ist sie in vielen Ländern der Welt. Verteilt über mehrere Kontinente gab sie insgesamt schon mehr als 500 Konzerte. Einen Namen hat sie sich zudem auch auf dem Videoportal Youtube gemacht. Dort kann die Gitarristin über 35 Millionen Klicks vorweisen, generell macht sie sich alle modernen Medien geschickt zunutze. Ihre treue und stetig wachsende Fangemeinde begeistert sie dabei mit einer Mischung aus ihrem Können, emotionalem Ausdruck, unermüdlichen Einsatz und ihrer sympathischen Bühnenpräsenz, teilen die Pöllnitzs in ihrer Ankündigung mit.

Komplettiert wird die Veranstaltung am Wochenende im Hofcafé Haberloh mit einem luftig leichten Sommerfest am Sonntag – gestaltet mit vielen Ausstellern aus den Bereichen Blumen, Ambiente, Romantik und Kunst und Genuss. Dazu gibt es zahlreiche Tortenkreationen und künstlerische Aktionen. Zu diesem Anlass weihen die Gastgeber Lydia und Roland Pöllnitz die zwei Gartenbereiche „Garten der Engel“ und „Buddhas Garten“ offiziell ein.

Den Inhabern des Hofcafés nach soll das Kultur- und Tortenfestival im Zeichen von Kunst, Schönheit und Genuss stehen. An einem Ort, der vor allem dörfliche Idylle und Entspannung bieten soll, möchten die Pöllnitzs die Besucher berühren. „Der Mensch lebt von der Schönheit und Harmonie, von der Wahrheit und Güte, von der Sehnsucht und von der Erfüllung. Er lebt von der Stille einer Kirche, vom sanften Druck einer Hand, vom Flüstern der Winde, vom Duft der Blumen, vom Rauschen des Wassers, von der Majestät der Berge. Er lebt vom Wagnis der Entdecker, von der Weisheit der Denker, von den Werken der Dichter, von den Farben der Maler, von den Kompositionen der Musiker. Ein klein wenig davon wollen wir in Haberloh erblühen lassen.“