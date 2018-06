Karl-Heinz Bartels (rechtes Bild) ist ein alter Hase in der Flugszene und gibt sein Wissen gerne weiter. Hier lässt sich Sarah Maria Bossler das Cockpit erklären. Thomas Blazetta (linkes Bild) behielt beim Flugtag im Tower den Überblick. (Björn Hake)

Hellwege. „Die Modellflieger machen einfach – die Großflieger müssen überlegen, ob sie dürfen“, meinte Bernd Beschorner, der Erste Vorsitzende des Modellflugvereins Schwarme, beim Hellweger Flugtag, der am Sonnabend und Sonntag wieder Freunde des Fliegens, Schaulustige und Neugierige auf dem Flugplatz Weser-Wümme in Hellwege zusammengeführt hat. Und hier liege sicherlich eine Stärke des Modellfluges. In akribischer Heim- und Vereinsarbeit könnten Flugmodelle erdacht, neue Materialien geprüft oder bewährte Flugapparate verbessert werden. Wo laut Beschorner bei Großflugzeugen jahrelang getestet werden müsse und sehr viel Zeit ins Land gehe, so könne zum Beispiel ein Einflügler sofort nach seiner Fertigstellung an den Start gehen.

Allerdings – so die Erfahrung – dauert es gewöhnlich eine Weile, bis ein Modellfliegerpilot sein Flugzeug über eine Fernsteuerung sicher seine Runden fliegen lässt. Denn ein Spielzeug ist so ein selbstgebautes Fluggerät nicht. Das Steuern aus der Sicht von unten muss ausgiebig getestet werden. Hierfür gibt es Sicherheitsvorschriften. So ein Flieger wiegt schon mal bis zu 25 Kilogramm und wenn er abstürzen sollte, darf kein Zuschauer gefährdet werden. Von den Kosten und dem Reparaturaufwand, die so eine Havarie mit sich bringt, ganz zu schweigen. Aber damit hatten die Vereinsmitglieder des Schwarmer Modellflugvereins keine Probleme. Nur sichere Piloten ließen ihre Modelle starten und ohne Schäden wieder landen. Zu Beginn der Flugtage wurde von Joachim Kruth, Pressesprecher des Hellweger Vereins „Flugsportgruppe Airbus“, ein Briefing der Piloten veranstaltet, um über die Rahmenbedingungen und Vorsichtsmaßnahmen zu informieren.

Zuerst aber teilte Kruth die Wetteraussichten mit: „Ein Hochdruckgebiet liegt über Irland und erzeugt damit unsere Wetterbedingungen. Wenig Regen, manchmal Sonne, oft Windböen.“ Und in der Tat sahen viele Piloten besorgt auf die Bäume des Grasnarbenflugplatzes bei Hellwege. Die Bäume standen mal kerzengerade um den Platz herum, um sich dann plötzlich – von einer Böe erfasst – bedrohlich zu neigen. Keine guten Bedingungen für die normalen Flugzeuge und schon gar nicht gut für die zum Teil historischen Modelle. Bernd Beschorner erklärte den Teilnehmern des Flugtages dann auch, dass es Flugfenster von 15 Minuten geben wird, aber flexibel entschieden werden muss, wann gestartet werden kann.

Und so war es dann auch. Ab und an startete ein mutiger Modellfliegerpilot sein Flugzeug gegen den Wind, flog ein paar Runden, zeigte Schrauben, Loopings und andere Kunststücke. Die Landung erfolgte dann exakt zwischen den aufgestellten Markierungen und der erfolgreiche Pilot konnte sein „Baby“ wieder in die Arme nehmen, das Publikum applaudierte und der nächste Kandidat für einen Flug konnte sich an den Start begeben, um seine Steuerkünste zu zeigen.

Diese besonderen Fertigkeiten konnten in einer Flughalle von Besuchern an einer Computersimulation getestet werden und so manches Modellflugzeug löste sich – virtuell – bei dem Versuch, das Modell auf Kurs zu halten, in seine Bestandteile auf. Das Fliegen mit dem Flugsimulator erschien da fast schon wie ein Kinderspiel, denn auch kleine Flugbegeisterte konnten sich ins Cockpit einer viermotorigen Focke-Wulf 200 CONDOR setzen und vom Bremer Flugplatz aus starten. Eine Runde durfte über Bremen gedreht werden und dann setzte der Pilot wieder zur Landung an. Die simulierte Maschine fuhr ihr Fahrwerk aus und mit Hilfe von Trygve Nodop-Schreiber, der den Simulator gebaut hat, setzte das historische Flugzeug wieder auf sicherem Boden auf. Dieses virtuelle Flugerlebnis war nicht die einzige Attraktion dieses Flugtages.

Der AIRbe-Verein zeigte die Verdienste und Errungenschaften, die sich die Hansestadt Bremen im Bereich der Luft- und Raumfahrt erworben hat. Die Flugsportgruppe Airbus, die den Flugplatz Weser-Wümme betreibt, präsentierte sich und warb um Interessierte und Mitglieder, die diesen Verein der Flugsportbegeisterten mit Rat, Tat oder finanziellen Mitteln unterstützt.