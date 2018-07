Mit fünf Schauspielern stand die Achimer Speeldäl im vergangenen Jahr mit dem Stück "Dat Moord-Kumplott" auf der Bühne. Dieses Mal werden es doppelt so viele Akteure sein. (Björn Hake)

Achim. Bei den hochsommerlichen Temperaturen der vergangenen Tage, denkt bestimmt kaum jemand an den Winter. Die Mitglieder der Achimer Speeldäl tun aber vermutlich genau das. Denn zum Ende der zweiten Jahreshälfte stehen für die plattdeutsche Theatergruppe wieder die nächsten Auftritte an. Geprobt wird allerdings schon jetzt fleißig. Auf die Bühne bringen die Schauspieler in diesem Jahr das Stück "Kaviar drööpt Currywurst" von Winnie Abel. Ins Plattdeutsche übersetzt wurde es von Heino Buerhoop.

Die Geschichte handelt von Erna Wutschke. Sie ist eine Kneipenbesitzerin, die aus ihrem beschaulichen Alltag gerissen wird, als sich plötzlich ihr Onkel zu einem Besuch anmeldet. Der Onkel denkt nämlich, dass er Erna sein Geld für die Eröffnung eines Edel-Lokals geliehen hat und nicht für eine heruntergekommene Eckkneipe, in der sich nicht die Schickeria, sondern eher die einfachen Leute treffen. Jetzt ist guter Rat teuer: Wie macht man aus einer Eckkneipe innerhalb kürzester Zeit einen Gourmettempel?

Erna findet unter ihren Stammgästen glücklicherweise schnell fleißige Helfer, denen es allerdings noch am nötigen Know-how fehlt. Da sind Pannen natürlich vorprogrammiert. Die missgünstige Nachbarsgastronomin, die Erna nur zu gerne scheitern sehen würde, spielt auch ein falsches Spiel und ist zu Einigem bereit. "Es ist eine Geschichte, die allerhand Spannung, aber auch viel Lustiges zu bieten hat", verspricht Tim Beinker, Vorsitzender der Achimer Speeldäl.

Bereits Ende Februar dieses Jahres sind die Schauspieler zu einem ersten Treffen zusammengekommen. Und das sind dieses Mal durchaus viele. "Wir sind dieses Jahr in der glücklichen Lage, auf viele Spieler zurückgreifen zu können", sagt Beinker. "Daher wollten wir auch die Chance nutzen, möglichst viele Schauspieler in dem neuen Stück unterzubringen." Im vergangenen Jahr waren es "nur" fünf Mitglieder, die damals das Stück "Dat Moord-Kumplott" auf die Bühne brachten. Dieses Mal werden doppelt so viele Schauspieler für das Stück gebraucht. "Wir haben ,Kaviar drööpt Currywurst' extra ausgewählt, um für alle eine Rolle zu haben."

Eine durchaus ungewohnte Situation für den Verein, denn in den vergangenen Jahren war es häufig die Herausforderung, Stücke mit möglichst wenig Schauspielern zu finden, die in der mittlerweile über 70-jährigen Geschichte der Speeldäl noch nicht gespielt wurden. "Dieses Mal haben sich aber mehr Freiwillige gefunden", freut sich Beinke. "Das liegt sicherlich auch daran, dass die Aufführungen im vergangenen Jahr ein so großer Erfolg waren." So habe ein Mitglied der Speeldäl dieses Mal beispielsweise seinen Posten hinter der Bühne gegen den auf der Bühne eingetauscht. Für ihre Aufführungen tingelt die Speeldäl auch in diesem Jahr wieder über Bühnen im Landkreis Verden und präsentiert den Zuschauern dabei Kurioses aus der Kneipe.



Ob es mit Erna Wutschke und ihrer kleinen Eckkneipe ein gutes Ende nimmt, erfahren die Zuschauer ab dem 13. Oktober. An diesem Tag feiert die Speeldäl mit „Kaviar drööpt Currywurst“ um 20 Uhr Premiere im Kasch. Weitere Vorstellungen sind dort für den 14. Oktober um 15 Uhr und den 21. Oktober um 9.30 Uhr im Kasch geplant. Es folgen unter anderem noch zwei Auftritte in der Aula der Gudewill-Schule in Thedinghausen (3. November um 20 Uhr und 4. November um 15 Uhr). Die Karten kosten acht Euro und sind zwei bis drei Wochen vor der Premiere auf der Internetseite der Speeldäl unter www.achimer-speeldael.webnode.com erhältlich. Dort gibt es auch eine Übersicht über alle Aufführungstermine.