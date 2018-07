Endlich steht das Schild zu Ehren von Kurt Hormann: Hans-Heinrich Grahl (Wühlmäuse), Cordula Schröder (Kämmerin Gemeinde Oyten), Elfriede Hormann (hinterbliebene Ehefrau) und Heinz Schmutzer (Wühlmäuse) machen sich davon ein Bild. (Marius Merle)

Oyten. Achteinhalb Jahre ist es her, dass Kurt Hormann bei seiner offiziellen Verabschiedung als Oytener Landschaftswart aus den Händen von Bürgermeister Manfred Cordes ein Schild mit dem Schriftzug „Kurt Hormann Heide“ erhielt. Denn als Anerkennung für Hormanns langjährige Arbeit für den Naturschutz hatte die Gemeinde eine Fläche in der Oyter Heide auf seinen Namen getauft. Doch vor Ort aufgestellt wurde das Schild über all die Jahre nicht. Denn Hormann, der die Rentnergang "Wühlmäuse" ins Leben gerufen hatte und mit seinen Mitstreitern vor allem viel in der Heide arbeitete, wollte dies schlichtweg nicht. Ihr Mann habe immer Bedenken gehabt, dass das zum Vandalismus einladen könnte, erzählt seine Frau Elfriede, die nun jedoch die Freigabe dafür erteilt hat, das Schild zu Ehren ihres vor einigen Monaten verstorbenen Mannes aufzustellen. Und so übergab sie das über die Jahre gut verwahrte Stück an die Wühlmäuse, die dies zusammen mit einem Infoschild nun in der Heide unweit des Insektenhotels aufgestellt haben.

Am Donnerstag hat sich Elfriede Hormann auch selbst ein Bild davon gemacht, was aus dem Schild geworden ist. Und auf der nach ihrem Mann benannten Heidefläche wurde es an diesem Vormittag sehr voll. Denn nicht nur die Mitglieder der Rentnergang waren – wie fast jeden Donnerstag zum Arbeitseinsatz – ebenfalls vor Ort, sondern auch Mitarbeiter der ansässigen Firma Brema und der Volksbank Oyten. Auszubildende von Brema hatten in diesem und im vergangenen Jahr jeweils gemeinsam ein Naturschutzprojekt mit den Wühlmäusen in Oyten umgesetzt und an diesem Tag noch ein paar besondere Geschenke im Gepäck. Sie übergaben als Spende nagelneue Arbeitsgeräte wie Schubkarren und Streuwagen für Samen an die fleißigen Senioren.

Das neue Equipment wird diesen wiederum unter anderem beim nächsten Großprojekt eine große Hilfe sein, das nur mithilfe der Volksbank Oyten ermöglicht werden kann. "Die Volksbank hat eine rund 5000 Quadratmeter große Fläche im Köbens an die Gemeinde übertragen, die es wiederum uns zur Verfügung stellt", erklärt Erhart Hopert von den Wühlmäusen. Dort plant die Gruppe zwischen November und dem kommenden Frühjahr eine Hecke zu pflanze, eine Streuobstwiese anzulegen und einen Blühstreifen einzusäen. Das Geld für das Pflanzgut in Höhe von 2680 Euro erhalte man laut Hopert von der Bingo-Stiftung. Die Rentnergang kann sich also über viel Unterstützung freuen. Mit Doyma gebe es zudem noch ein weiteres Oytener Unternehmen, das die ehrenamtliche Naturschutzarbeit der Senioren finanziell unterstützt.