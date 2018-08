Eine Stunde lang unterhielt Andreas Neumann das Publikum im Garten des Hofcafé Haberlohs mit seiner Hommage an Heinz Erhardt. (Braunschädel)

Es gibt einen Ort in Niedersachsen an der Landkreisgrenze zwischen Verden und Rotenburg. Die kleinste Ortschaft des Fleckens Langwedel: Haberloh. Die aktuelle Einwohnerzahl liegt bei 36 Personen, die es sich auf rund fünf Quadratkilometern am Rande eines Forstes gemütlich gemacht haben, wo gern Pilze gesammelt werden und im Herbst die Brunftschreie der Hirsche, aber auch gelegentliche Schießübungen der Bundeswehr zu hören sind. Neben einer Außenstelle des Gestüts Fährhof gibt es ein idyllisch gelegenes Café, in dem sich an diesem Sonnabendabend rund 50 Gäste zu einer Veranstaltung eingefunden haben – was die Zahl der Anwesenden in der Ortschaft sprunghaft ansteigen lässt.

Andreas Neumann, der als Parodist durch die Lande zieht, bietet an diesem Abend im Hofcafé Haberloh seinen „Heinz-Erhardt-Abend“ an. „Wir sind froh“, sagt Roland Pöllnitz, der mit seiner Frau Lydia das Café betreibt, vor dem Auftritt: „Zum zweiten Mal können wir eine Veranstaltung im Garten anbieten.“ Das gemütliche Café bietet zwar Platz für viele Gäste, aber bei den vorherrschenden Temperaturen ist die Wahl, die Veranstaltung im Freien stattfinden zu lassen, gut getroffen. Denn in der untergehenden Abendsonne bietet der idyllische Ort, weit mehr als nur „Es darf gelacht werden“. Einige Gäste blinzeln dem roten Sonnenball entgegen, der sich immer weiter gen Horizont senkt, genießen die stille Romantik an diesem Ort und warten auf Neumann. Ohne Tonverstärkung und mit lediglich zwei gemalten Porträts des berühmten Komikers als Dekoration beginnt er diesen Abend mit der Ankündigung, dass Heinz Erhardt durch das Programm führen wird und schwenkt mit seiner Stimme um, auf die lakonisch-verhaltene Ausdrucksweise des Leinwandhelden der 1950er- und 60er-Jahre.

„Der demografische Wandel ist kein Problem – Heinz Erhardt zieht immer“, wird der Parodist nach der Show erklären. Und so ist es auch an diesem Abend in Haberloh. Mal wird das Publikum mit einbezogen und mal werden Gedichte des Humoristen vorgelesen. Dann erzählt Neumann, alias Heinz Erhardt, Geschichten von Männern, die mit Fallschirmen abspringen, einen Geist aus der Flasche lassen oder die den Besuch eines Studienrats in der Schule über sich ergehen lassen müssen. Hier zeigt sich das besondere Talent von Neumann, der ein Repertoire von mehr als 15 bekannten Persönlichkeiten sein Eigen nennen kann und diese in den verschiedensten Rollen „auftreten“ lässt. Auch von neueren Prominenten leiht er sich die unverwechselbaren Eigenarten: Willi von "Biene Maja", Didi Hallervorden und das Ekel Alfred treten ebenso in Erscheinung, wie die altgedienten Heinz Rühmann, Theo Lingen und Marcel Reich-Ranicki. Als einzige Frau betritt Inge Meysel kurz die Bühne, um dann dem nuschelnden Hans Moser Platz zu machen.

Es ist schon erstaunlich, wie Neumann es schafft, nicht nur die Stimme, sondern auch Gesten und Mimik der Altstars wiederzugeben. Bei der Vielzahl von Charakteren bleiben den verschiedenen Parodierten allerdings manchmal nur ein paar Sätze in der Kürze der Zeit, die dieser Abend zur Verfügung stellt. Lediglich eine Stunde inklusive einer Pause dürfen sich die Gäste an den komödiantischen Darbietungen des Parodisten erfreuen. Keine sehr lange Unterhaltungs-Show.

Ohne Zugabe verabschiedet sich der Parodist, und die noch lachenden Gäste wenden sich wieder ihren Tischpartnern zu, können ihren Eisbecher auslöffeln oder das Weißweinglas leeren, bevor das Hofcafé von Haberloh seine Pforten schließt und eine erheiterte Gästeschar den romantischen Ort im Kreuzungspunkt von Hellwege, Völkersen und Posthausen verlässt und wieder Ruhe einkehrt im beschaulichen Haberloh.