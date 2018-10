Nun soll die Fahrbahn der Landesstraße 155 in Posthausen erneuert werden. (Björn Hake)

Posthausen. Die Fahrbahn der Landesstraße 155 muss im Bereich der Kreuzung mit der Kreisstraße 5 (K 5) erneuert werden – dies soll im Zeitraum vom kommenden Dienstag, 16. Oktober, bis voraussichtlich Sonntag, 21. Oktober, geschehen. Die Arbeiten an der Fahrbahn und an einigen Teilbereichen der Rinne der Ortsdurchfahrt Posthausens erfordern zum Teil Sperrungen, weshalb von der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr eine Umleitung für die Zeit der Bauarbeiten eingerichtet wird.

Wie die Behörde mitgeteilt hat, sollen die Rinnenarbeiten unter halbseitiger Sperrung der Straße Hintzendorf-Mitteldorf von der Kreuzung in Richtung Achim in der Zeit vom 16. bis 19. Oktober erfolgen. „Ein Einfahren von der Landesstraße 155 in Richtung Achim wird ab dem 16. Oktober nicht mehr möglich sein, weshalb in diesen Fällen gebeten wird, die Umleitungsstrecke zu verwenden“, heißt es in der Pressemitteilung. Und: Der Verkehr auf der L 155 könne beidseitig ungehindert bis einschließlich Freitag, 19. Oktober, fahren.

Die Erneuerung des Kreuzungsbereichs wird anschließend am Wochenende 20./21. Oktober unter Vollsperrung der L 155 zwischen den Kreuzungen L 155 / K 5 und L 155/K 7 durchgeführt, wobei der Verkehr ortsnah umgeleitet wird. Die Umleitungsstrecke verläuft von Verden kommend in Richtung Ottersberg ab der Einmündung in Hintzendorf abzweigend auf die K 7 bis Grasdorf.

Von Grasdorf führt die Umleitung über die Kreisstraße 9 nach Giersdorf und von hier auf die Kreisstraße 5 in Richtung Posthausen, wo der Verkehr über den Parkplatz von Dodenhof bis auf die L 155 zurückgeführt wird. „Der Verkehr von Ottersberg kommend wird entsprechend gegenläufig geführt“, erklärt die Landesbehörde.

Die Grundstücke der Anlieger bleiben während der Vollsperrung „weitestgehend erreichbar“, heißt es in der Mitteilung. Aber: Die direkten Anlieger des Kreuzungsbereichs werden ihre Grundstücke am kommenden Wochenende, 20. bis. 21. Oktober, nicht direkt anfahren können. „Daher werden die direkten Anlieger des Kreuzungsbereichs gebeten, die Fahrzeuge außerhalb des Baustellenbereiches zu parken.“ Sie würden aber per Schreiben gesondert über die Ausnahmesituation informiert.

Die Kosten für die genannten Arbeiten belaufen sich demnach auf rund 60 000 Euro (brutto). Der Geschäftsbereich Verden der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr bittet alle Anwohner und Verkehrsteilnehmer um ihr Verständnis und gleichzeitig um erhöhte Aufmerksamkeit im Baustellenbereich sowie auf den Umleitungsstrecken. Witterungsbedingte Verzögerungen der Bauarbeiten seien möglich.