Bauarbeiten abgeschlossen

L 156 in Achim wird am Donnerstagabend freigegeben

Kai Purschke

Die Bauarbeiten an der Uesener Feldstraße (L 156) sind bis auf einige Markierungen abgeschlossen, so dass die Straße für den Verkehr am Donnerstag, 3 .Oktober, ab 18 Uhr wieder freigegeben werden soll.