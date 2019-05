Baustelle

L 331: Letzter Bauabschnitt

Onno Kutscher

Die Arbeiten an der L331 im Landkreis Verden neigen sich dem Ende. Vorher aber steht noch der 5. und letzte Bauabschnitt im Bereich Riede an. Autofahrer müssen Umleitungen in Kauf nehmen.