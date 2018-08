Harald Gülzow untersucht im Labormobil Brunnenwasser. (Sebi Berens)

Achim. Der heiße und trockene Sommer geht langsam zu Ende, doch im nächsten Jahr nimmt mit steigenden Temperaturen auch der Wasserverbrauch beim Befüllen des Planschbeckens oder beim Gießen im Garten sicherlich wieder zu. "Leitungswasser ist kostbar. Es ist sinnvoll, damit sparsam umzugehen und im Garten das Wasser aus dem eigenen Brunnen zu verwenden“ rät Susanne Bareiß-Gülzow, Vorsitzende im VSR-Gewässerschutz. Häufig verschmutzen jedoch Nitrate und Pestizide das Grundwasser in landwirtschaftlich intensiv genutzten Regionen.

Ob das eigene Brunnenwasser für das Befüllen des Planschbeckens, zum Gießen, als Wasser für Tiere oder sogar zum Trinken geeignet ist, können Achimer am Labormobil der Gewässerschutzorganisation erfahren. Es hält am Montag, 3. September, auf dem Bibliotheksplatz in Achim. Wasserproben nehmen die Umweltschützer dann von 9 bis 11 Uhr entgegen. Eine Grunduntersuchung auf den Nitrat-, Säure- und Salzgehalt wird für zwölf Euro angeboten. Diese Untersuchung findet vor Ort statt, sodass die Bürger ihre Ergebnisse gegen Ende der Aktion abholen können. Gegen eine zusätzliche Gebühr werden auch umfangreichere Untersuchungen auf Parameter wie Eisen, Phosphat oder Bakterien angeboten. Das Ergebnis dieser Analysen wird dann mit einer Bewertung per Post zugesandt.

Damit die Ergebnisse auch aussagefähig sind, sollten zur Probenahme und Transport Mineralwasserflaschen genutzt werden. Besonders geeignet seien dabei bis zum Rand gefüllte 0,5-Liter-Flaschen aus Kunststoff. Das Team vom VSR-Gewässerschutz berät am Labormobil anhand der Messergebnisse, ob und wofür das Brunnenwasser geeignet ist. Neben den allgemeinen Informationen zu Belastungen und deren Ursachen werden am Mobil auch individuelle Beratungen für die jeweiligen Brunnenbesitzer angeboten.

Außerdem beantwortet Harald Gülzow, Experte zum Thema Brunnenwasserqualität, immer freitags von 9 bis 12 Uhr Fragen unter 0 28 31 / 9 76 33 42.