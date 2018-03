Ein Ladendieb bekam es mit der Polizei zu tun (Symbolbild). (Björn Hake)

Achim. Ein Ladendieb wurde nach Angaben der Polizei am Donnerstagmittag in einem Supermarkt Am Schmiedeberg in Achim ertappt. Ladendetektive beobachteten den 24-Jährigen dabei, wie dieser gegen 13 Uhr eine Haarschneidemaschine in seine Tasche steckte. Als er den Kassenbereich passierte, ohne zu bezahlen, musste er die Detektive ins Büro des Marktes begleiten. Dort zeigte sich der 24-Jährige plötzlich aggressiv und boxte einem Detektiv in den Bauch. Die hinzugerufene Polizei leitete gegen den Mann, der nun ein Hausverbot für den Markt erhalten hat, ein Strafverfahren ein.