Lärmschutz für Badenermoor beantragt

Mit dem Argument des Lärmschutzes soll nun eine Reduzierung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit auf der K 6 gelingen. (Björn Hake)

Die im Ortsausschuss Badenermoor aktiven Kommunalpolitiker hatten jüngst, wie berichtet, den Schulterschluss gesucht, um die Lärm- und Gefahrensituation auf der Kreisstraße 6 in Badenermoor zu entschärfen. Überzeugungsarbeit wollten die einzelnen Fraktionsvertreter dann in ihren jeweiligen Kreistagsfraktionen leisten, um ihre Kollegen zum Handeln zu bewegen. Relativ schnell stellten sie aber fest: Nicht der Kreistag entscheidet über etwaige Geschwindigkeitsbeschränkungen, sondern die Stadt Achim mit dem Landkreis Verden und der Polizeiinspektion Verden/Osterholz. Daher hat die CDU-Ratsfraktion nun stellvertretend für alle Achimer Fraktionen in einem Antrag Forderungen an die Stadt gestellt.

Dabei führt sie einzig das Argument des Lärmschutzes ins Feld, mit dem sich – wenn überhaupt – Temporeduzierungen und somit Verbesserungen für die Anwohner erreichen lassen. Denn, dass weder die Unfallzahlen noch die erfassten Geschwindigkeitsüberschreitungen in ihrer Häufigkeit Temporeduzierungen hergeben, das wurde bereits in der jüngsten Sitzung des Ortsausschusses Badenermoor Anfang September deutlich. In dieser hatte Bürgermeister Rainer Ditzfeld eine Stellungnahme der Polizei verlesen: "In fünf Jahren ist es zu zwei Unfällen durch missglückte Manöver gekommen“. Die Polizei könne daher kein erhöhtes Gefahrenpotenzial erkennen, da die Straße gut einzusehen sei. Der Landkreis habe sich dieser Meinung angeschlossen.

Politik auf Wellenlänge mit Bürgerinitiative

Also könne mehr Sicherheit auf der K 6 nur über den Lärmschutz realisiert werden und damit liegt die Politik auf einer Wellenlänge mit der Bürgerinitiative Badenermoor, die alle Anwesenden daran erinnert hatte, dass Achim einen Lärmaktionsplan besitzt und diesen auch umzusetzen habe. Die CDU fordert nun vor diesem Hintergrund, dass die Höchstgeschwindigkeit von 22 bis 6 Uhr von Tempo 50 auf Tempo 30 reduziert werden müsse und, dass zu prüfen sei, ob das Ortseingangsschild in Richtung Badenermoor Friedhof/Waldweg versetzt werden kann, damit bereits ab dieser Stelle nur 50 statt 70 km/h gefahren werden müssen. Des Weiteren werden Geschwindigkeitskontrollen und das Aufstellen von Geschwindigkeitsanzeigetafeln gewünscht.

Werner Stadtlander, Fachdienstleiter Straßen beim Landkreis Verden, sagte nun auf Nachfrage, dass die Stadt Achim als zuständige Straßenverkehrsbehörde bestimmte Regelungen selbst planen könne, sich damit aber ins Benehmen mit der Kreisverwaltung und der Polizei setzen müsse. Stadtlander würde dann das Konzept im Sinne des fließenden Verkehrs prüfen. Zum Aspekt „Tempo 30 auf der K 6“ wollte er sich vorerst nicht äußern. Für die Stadt Achim sagte Verkehrsplaner Stefan Schuster, dass der Lärmschutz, er nannte das Beispiel Uphuser Heerstraße, durchaus ein geeigneter Grund sein könnte, eine Geschwindigkeitsreduzierung herbeizuführen. Das müsse nun genau untersucht werden – ebenso wie dann die Frage, mit welchen Maßnahmen sich im Einzelnen Lärmminderungen erreichen lassen würden.

Die Bürgerinitiative hatte in jener Sitzung sogar gefordert, dass ein Durchfahrtverbot für Lkw erlassen werden möge, die Badenermoor zwischen 22 Uhr abends und 6 Uhr morgens meiden müssten. Dort, wo auf der K 6 zwischen Achim und Posthausen derzeit Tempo 70 gestattet ist, sollen nach dem Willen der Initiative 50 km/h das Limit sein; dort, wo die Autos und Motorräder bisher 50 fahren dürfen, möchte sie das Tempolimit auf 30 herabgesetzt sehen.

Der Antrag der CDU ist Thema in der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr, der am Dienstag, 19. November, ab 17 Uhr im Rathaus tagt.