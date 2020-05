„Einfach weglächeln“, beschreibt ein Besucher des Achimer Wochenmarktes im Vorbeigehen den Umgang mit der Maskenpflicht. Eine entsprechende Mimik lässt sich wegen der weitgehend verhüllten Gesichter kaum ausmachen, und die sommerlichen Temperaturen tun ein Übriges. Trotzdem machen die meisten Besucher an diesem Sonnabend gute Miene zum lästigen Spiel und ignorieren die Einschränkungen durch beschlagene Brillen und den Wärmestau hinter Baumwolle, Vlies und Co einfach. Nur wenige Passanten sind an diesem Tag „oben ohne“ im Achimer Zentrum unterwegs, teilweise aus Unkenntnis der verfügten Regeln, in einigen wenigen Fällen aber auch in Opposition dazu.

Birgit Kiel kennt sich aus zwischen Blumenständen, Wurstbude und Gemüsehandel. Seit sechs Jahren ist sie an den Markttagen in der Fußgängerzone präsent, seit einiger Zeit als Fachverkäuferin im Wagen der Fleischerei Fürst. „Die meisten Besucher halten sich an die Vorgaben“, berichtet sie von ihren Beobachtungen, „nur wenige schimpfen zwischendurch, nicht mehr jedoch als etwa fünf Prozent“. Manfred Meyer indes, Rentner und 66 Jahre alt, sieht deutlichen Grund zur Beschwerde: „Frechheit und Unding“, beschimpft er die Verhaltensweise Einzelner, bezeichnet Käufer, die mit Erkältungssymptomen, aber ohne Schutz zum Beispiel am Geflügelstand ausharren, als ignorant. „Am Mittwoch machten hier Polizisten die Runde, da lief das alles deutlich besser“, macht der Achimer seinem Unmut Luft.

Mustafa Yet hingegen empfindet die Maskenpflicht als unnütze Einschränkung. „Das Tragen des Mundschutzes bringt gar nichts“, ist der 45-jährige Logistiker überzeugt und fügt an, dass sogar Ärzte seiner Meinung seien. Deutlich mehr Vorsicht walten lassen zum Beispiel die Betreiber der Landschlachterei Wolkenhauer und der Oliven-Theke, die jeweils sorgsam darauf bedacht sind, ihr Angebot durch Folien und Plexiglasscheiben zu sichern.

Ganz anders der Obsthandel Quast aus dem Alten Land, der Erdbeeren und andere Früchte ungeschützt auf seinen Tischen präsentiert. Janina Bochnig und Falk Rossol-Vöge haben sich derweil besonders intensiv mit dem Corona-Thema auseinandergesetzt. Die Stände seien auseinandergezogen, also anders positioniert worden, erklären die Marktmeister und weisen darauf hin, dass die Beschicker das Recht hätten, unmaskierte Kunden nicht zu bedienen. Weisungsberechtigt sei die Marktmeisterei jedoch nicht, Maßregelungen erfolgten ausschließlich über die Ordnungsämter und die Polizei.

Eigenverantwortung ist gefragt

Seit etwa zwei Jahren ergänzt Seitanidis Konstantinos mit griechischem Olivenöl das Angebot auf dem Wochenmarkt. Er fühle sich gut integriert, freut sich der 42-Jährige, habe persönliche Kontakte knüpfen und ausbauen können und empfinde die Beschicker insgesamt als eine starke Gemeinschaft.

Zur Maskenpflicht befragt, verweist er auf die Eigenverantwortung seiner Kunden, er bediene sowohl maskierte als auch unmaskierte Bürger. „Ich bin nicht in der Position zu mahnen“, glaubt Konstantinos, der vor allem ältere Leute gelegentlich ungeschützt und scheinbar sorglos plaudern sieht. Einen guten Grund, sich ohne Mundschutz auf dem Gelände zu bewegen, hat derweil Helga Patel. Sie leide an der chronischen Lungenkrankheit COPD, erklärt die Rentnerin. Das Anlegen des Mund- und Nasenschutzes sei für sie daher zu keinem Zeitpunkt eine Option.

Da eine Maskenpflicht in den meisten Bundesländern auch für Kinder ab dem vollendeten sechsten Lebensjahr gilt, hat sich Greta Schunert aus Visselhövede vorschriftsmäßig gewappnet, bevor sie sich mit ihrer Großmutter zum Wochenmarkt-Bummel in Achim trifft. „Die Maske ist von meinem Opa“, erläutert die Neunjährige – ein Knoten im Halteband habe für die richtige Passform gesorgt.

Begeistert äußert sich die Drittklässlerin über den bevorstehenden Schulbeginn am 18. Mai, der jedoch in veränderter Form vonstatten gehe. Während in der ersten Woche an drei Tagen unterrichtet werde, habe die zweite Woche nur zwei Unterrichtstage. Das sei aber besser als gar nichts, findet Greta und freut sich unbändig auf die Wiederbegegnung mit lang entbehrten Freundinnen und Lehrkräften.