Mit dem Fahrrad bequem zur Arbeit: Der Beruf des Landarztes hat viele Vorzüge, wie hier von Christoph Engelke aus Fischerhude demonstriert wird. (Björn Hake)

Seit 1987 wird „Der Landarzt“ aus der gleichnamigen ZDF-Fernsehserie bewundert und angehimmelt wie kaum ein anderer fiktiver Serienheld. Kein Wunder, sind es doch Schauspieler wie Christian Quadflieg, Wayne Carpendale und Walter Plathe, die die ärztlichen Abenteuer von Dr. Jan Bergmann mit Leben füllen. Auch in Fischerhuder Haushalten flimmern die Episoden auf verschiedenen Kanälen über den Bildschirm und werden mit mehr oder weniger Interesse verfolgt. Die gängigen Klischees von Ruhm, Geld, schnellen Autos und schmachtenden Frauen, die um den smarten Doktor buhlen, werden in der Realität jedoch nicht bedient, wie Christoph Engelke aus erster Hand zu berichten weiß.

Gemeinsam mit den Fachärzten Bettina Bischoff und Jochen Miesner betreibt der 53-jährige Doktor der Medizin mitten im Ortszentrum des Künstlerdorfes eine Landarztpraxis, die aus seiner Sicht nichts mit dem verbindet, was so emotional in der Fernsehserie propagiert wird. „Wir sind ganz normale Menschen“, stellt der Allgemeinmediziner zunächst einmal nüchtern fest. Von Allüren oder Starkult sei man weit entfernt, versichert der hiesige Landarzt, der in seinem Dreierteam derzeit von acht Arzthelferinnen und einer Auszubildenden tatkräftig unterstützt wird. Ab Oktober soll die Praxis noch mit einer Assistenzärztin verstärkt werden. In der Realität sieht es vielmehr so aus, dass Engelke schon mal mitten in der Nacht einen Notruf aus der Nachbarschaft erhält und zur Schlafenszeit seine Dienste gefragt sind. Den Weg zum eigenständig praktizierenden Landarzt hat Christoph Engelke mit Anlauf genommen und dabei einige Hürden übersprungen. Zuvor hatte Engelke bereits einige Stationen auf seiner Vita und zahlreiche Erfahrungen gesammelt.

Nach dem Studium und einem praktischen Jahr im Bremer Klinikum „Links der Weser“ zog es Engelke beruflich für viereinhalb Jahre nach Detmold. In dem großen Krankenhaus mit 800 Betten war dann allerdings irgendwann die Grenze der Belastbarkeit überschritten. „Ich habe als Assistenzarzt in der Inneren unfassbar viel gearbeitet“, erinnert sich der 53-Jährige durchaus mit Grauen an Arbeitswochen, in der ein Pensum von 80 Stunden keine Seltenheit waren.

Schon nach drei Jahren sei er zu der Erkenntnis gelangt, dass dieser Aufwand nicht lebenswert sei. Nachdem Gespräche mit dem Vorgesetzten wirkungslos verpufften, zog Engelke die Reißleine und suchte sich eine neue Herausforderung.

Diese fand er in der Praxis des Achimer Chirurgen und Sportmediziners Dr. Rudolf W. Wiedenmann. „Die Arbeit dort hat total viel Spaß gemacht. Es war intensiv, organisiert und sehr lehrreich“, denkt Christoph Engelke gerne an die Zeit zurück, die 1995 für ihn in Achim begann. Als dann jedoch Bettina Bischoff in Fischerhude – wo er sich einige Jahre später dann auch mit seiner Familie niedergelassen hat – eine Praxis für Allgemeinmedizin eröffnet und Verstärkung gesucht hatte, war der Weg zum Landarzt für Christoph Engelke geebnet. Die Struktur in seinem Tagesablauf weiß der Mediziner zu schätzen. Im Zehn-Minuten-Takt werden die Patienten ab 8 Uhr in den Behandlungsräumen verarztet. „Es sind immer zwei Ärzte gleichzeitig in der Praxis“, beschreibt Engelke eine der wichtigsten Hausregeln.

Der Sport ist für den Familienvater und aktiven Tennisspieler derweil ein ständiger Begleiter und auch ein Grund dafür, warum es Engelke auch weit über die Ortsgrenzen zu einem anerkannten Fachmann gebracht hat. Irritationen in der Dorfgemeinschaft, dass seine neue Aufgabe bei Fußball-Bundesligist Werder Bremen zu Lasten der ärztlichen Versorgung in Fischerhude gehen könnte, will Engelke gar nicht erst aufkommen lassen. „Ich bin nicht der Mannschaftsarzt bei Werder, sondern einer von Dreien“, verweist Christoph Engelke auf die Besonderheit, dass er deshalb mittwochs nicht in der Praxis anzutreffen sei, dafür aber seine beiden Kollegen. Ganz so, wie es die Hausregeln vorschreiben.