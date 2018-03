Auch nach dem Neubau bleibt die Brücke über das Weserwehr in Intschede einspurig. Der Bau einer separaten Radwegbrücke wird nun geprüft. (Focke Strangmann)

Blender/Landkreis Verden. Die Fraktionen der SPD und der CDU im Verdener Kreistag hatten, wie berichtet, die Kreisverwaltung beauftragt, für den kommenden Kreisausschuss (9. April) über die Machbarkeit einer separaten Radwegbrücke über die Weser in Intschede zu informieren. Auch sollte sie einen Beschluss für die Sitzung des Kreistages am 13. April vorbereiten, in dem es darum gehen soll, der Verwaltung einen Planungsauftrag für eine Radwegbrücke zu erteilen. Grund für den Antrag ist die Sperrung des Brückenzuges über das Wehr ab dem 1. Dezember 2018 und der dann folgende Neubau des Werkes. Der geplante einspurige Brückenneubau lasse nur eine eng begrenzte Verbreiterung für den Fahrradverkehr zu.

Nun gibt es eine Mitteilungsvorlage der Kreisverwaltung, in der sie auf den Antrag eingeht. Der Inhalt dürfte für die Politiker aber eher ernüchternd sein. "Die unbefriedigende und auch gefährliche Situation für Radfahrer auf dem Weserwehr besteht bereits seit dem Bau des Weserwehrs", schreibt Landrat Peter Bohlmann (SPD). Aufgrund der geringen Fahrbahnbreite des Brückenbauwerks sei weder ein zweispuriger Verkehr möglich noch ein abgetrennter Fahrstreifen für Radfahrer realisierbar. Vielmehr stehe für alle Verkehrsteilnehmer nur eine Fahrbahn zur Verfügung, wobei die Verkehrsführung mittels Ampel wechselseitig erfolge, erklärt der Landrat die derzeitige Situation. Moementan teilen sich Auto- und Fahrradfahrer die Brücke. Das wird sich, nach jetzigen Planungen, auch nach dem Neubau nicht ändern.

Die Kreisverwaltung prüft derzeit aber die Machbarkeit einer separaten Radwegbrücke nebst Zuwegungen. Diese "Prüfung ist jedoch sehr komplex und erfordert umfangreiche Vorarbeiten. Insbesondere müssen hier auch denkmalschutzrechtliche Belange in Bezug auf das Weserwehr geprüft werden", schreibt Bohlmann. "Daher ist es der Kreisverwaltung nicht möglich, bereits bis zu den Sitzungen des kommenden Kreisausschusses und Kreistages belastbare Aussagen über die Machbarkeit zu treffen", erklärt der Landrat. Vielmehr strebe die Kreisverwaltung an, die entsprechenden Arbeiten so rechtzeitig abzuschließen, dass sie hierüber in einer Sitzung des Planungs-, Wirtschafts-, Verkehrs- und Bauausschusses noch vor den Sommerferien konkrete Aussagen treffen kann (über Trassenführung, notwendige Planungsschritte und voraussichtlichen Kosten).

Kosten für Provisorien

Zuletzt wurde in den politischen Gremien auch immer wieder über mögliche Provisorien während der Sperrung gesprochen. Die Kosten während der Dauer der Sperrung wurden von der Kreisverwaltung zwischenzeitlich weiter konkretisiert. Diese beinhalten jeweils den Bau einer Straße auf Intscheder Seite. Zudem wurde eine Nutzungsdauer von drei Jahren zugrunde gelegt. Die prognostizierten Kosten der Alternativen fallen wie folgt aus: Pontonbrücke: etwa vier Millionen Euro; Ersatzbrücke: rund 4,5 Millionen Euro und Fähre: etwa 3,7 Millionen Euro.

Konkrete Aussagen über die Genehmigungsfähigkeit einer Pontonbrücke könnte die Bundeswasserstraßenverwaltung nur treffen, sofern aussagefähige Planunterlagen vorliegen würden, schreibt Bohlmann. Für diese Vorplanungen müsste der Landkreis ein Planungsbüro beauftragen. Die Kosten dafür würden mindestens 100 000 Euro betragen. Da im Kreishaushalt dafür keine Mittel zur Verfügung stehen, müssten diese zusätzlich bereit gestellt werden, heißt es in der Mitteilungsvorlage. Das Gleiche würde hinsichtlich einer Ersatzbrücke oder einer Fähre gelten. Unabhängig davon wäre eine Realisierung solcher Provisorien keinesfalls bis zum Sperrzeitpunkt der Brücke möglich, ergänzt Bohlmann. Hinsichtlich einer möglichen Kostenbeteiligung an einer Pontonbrücke hat die Kreisverwaltung den Flecken Langwedel und die Samtgemeinde Thedinghausen angeschrieben. Die Antworten stehen noch aus.